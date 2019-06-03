بعد استخدامها بودرة التلك.. أمريكية تربح تعويضًا بـ325 مليون دولار من "جونسون آند جونسون".

أصدرت المحكمة العليا في نيويورك أمرًا بدفع شركة جونسون آند جونسون الأمريكية تعويضًا بقيمة 325 مليون دولار لسيدة أُصيبت بنوع نادر من سرطان الرئة، بسبب مادة الـ"اسبستوس" الموجودة في بودرة التلك الشهيرة.

أصدرت المحكمة قرارها يوم الخميس، وهو دفع الشركة الأمريكية لـ"دونا أولسون" وزوجها "روبرت" تعويضًا بقيمة 25 مليون دولار، وآخر كتعويض عقابي بقيمة 300 مليون دولار.

ووفقًا لموقع " usures" كشفت المحاكمة عن عدة وثائق تفضح اطلاع الشركة الأمريكية على وجود مادة الاسبستوس في التلك المستخدم في بودرة Johnson's Baby Powder ومنتجات J & J's Shower to Shower.

كما كشف أحد المحامين أنه بدلًا من تحذير الشركة للمستهلكين بشأن تلك المادة أو أن تختار بديل لها، مثل نشا الذرة، إلا أن الشركة اكتفت بطرق اختيار المنتج غير القادرة على رصد مادة الاسبستوس.

يُذكر أن "دونا" اكتشفت إصابتها بنوع نادر من سرطان الرئة يدعى "ورم الظهارة المتوسطة" في 2016، وقيل لها آنذاك أنها بحاجة لاستئصال إحدى رئتيها، قبل أن ترفع الدعوى القضائية ضد الشركة في 2017، حتى حكمت المحكمة يوم الخميس بالتعويض الهائل.

ويجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركة "جونسون آند جونسون" اتهامات بتسبب منتجاتها في السرطان، حيث واجهت حوالي 13 ألف قضية في نهاية 2018، كما تم الحكم في وقت سابق من هذا العام بدفعها تعويضًا بقيمة 29 مليون دولار لسيدة ادعت إصابتها بالسرطان بسبب بودرة جونسون، وذلك من بين حالات أخرى.

للمزيد من قسم اختيار المحرر: