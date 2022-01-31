الإعلامي الكويتي محمد المؤمن يعلن عودته للدين الإسلامي بعد اعتناقه المسيحية

عاد اسم الاعلامي الكويتي محمد المؤمن الى الواجهة مجددًا بعد اعلان عودته للدين الإسلامي بعد مضي نحو عام على ارتداده واعتناقه للديانة المسيحية.

وظهر المؤمن في مقطع فيديو جديد أعلن فيه عودته للدين الإسلامي قبل أن ينطق الشهادتين.

وقال المؤمن في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية: "وأمامكم أعلن عودتي لدين محمدٍ، وأولًا لا إله الا الله،وأعود الى دين محمد وآل محمدٍ".

وبدا على المؤمن في مقطع الفيديو علامات التأثر، حيث ظهر بشكلٍ مختلف غير الذي عرف به على شاشات التلفاز.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وعدة دول عربية عن سعادتهم بقرار المؤمن، سائلين الله بأن يثبته على الدين الإسلامي.

سالفة هاشتاق #محمد_المومن



- المذيع الكويتي المهاجر خارج الكويت يعلن اعتناقه الديانة المسيحية pic.twitter.com/HipYJJixvk — سالفة الهاشتاق (@salftAltag) January 24, 2021

ويعود آخر ظهور لمحمد المؤمن إلى مطلع شهر مارس الماضي، من خلال صورة تداولها عبر حسابه "إنستغرام"، معلقا عليها "يوم جميل" وبعد مرور نحو 5 شهور.

وفي يناير ٢٠٢١، ظهر محمد المؤمن في مقطع فيديو يعلن فيه ردته عن الدين الإسلامي واعتناقه الديانة المسيحية وترديد مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن وروح القدس)، مضيفًا عبارة "نحن أبناء عيسى ابن مريم".

محمد المؤمن، هو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، وعمل في تقديم النشرات الإخبارية والبرامج التليفزيونية.

دخل محمد المؤمن في المجال الإعلامي مطلع عام 2005، وقدم عددًا من البرامج في قناة الرأي الكويتية.

كما قدم محمد المؤمن العديد من البرامج الجريئة في قناة «Atv» الكويتية، ويأتي على رأسها برنامج "نقطة خلاف".