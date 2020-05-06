بعد تحقيقهم شهرة عالمية... أعضاء "رقصة التابوت" يوجهون تحية للكوادر الطبية

مع انتشار فيروس "كورونا" حول العالم، تحولت "رقصة التابوت" الى "ترند" عالمي ساخر للتعبير عن "رمزية النهاية التعيسة".

ومع تحولهم الى "نجوم" على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر أعضاء فرقة "رقصة التابوت" التعبير عن امتنانهم للأطباء المتواجدين في الخط الأمامي لمواجهة هذه الجائحة.

ونشر أحد أعضاء الرقصة الشهيرة، عبر موقع "انستغرام"، فيديو وجه خلاله رسالة إلى جميع الأطباء.

وارتدى أعضاء الفرقة المتخصصة بالرقص عند حمل التابوت، اللباس الأبيض الخاص بالأطباء وقال قائدهم: "الأطباء والعاملين في مجال الصحة هم الأمل الوحيد للعالم الآن حيث يواجه العالم خطرًا غير مرئي، بينما يتسابق العلماء مع الوقت لتحقيق الإنجاز في إنشاء لقاح ضد الفيروس المعدي".

يذكر أن فيديو "رقصة التابوت" المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى أحد طقوس الجنائز في غانا على وجه التحديد، وهو موجود في يوتيوب منذ العام 2015، وقد حظي بنحو 5 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وتتقاضى الفرقة التي ترقص بتابوت الميت من 600 إلى 800 دولار أميركي، وتؤدي في بعض الأحيان حركات يطلبها أهل المتوفى،أو يكون قد أوصى بها قبل وفاته.

ويبلغ متوسط سعر التابوت في غانا 150 دولارًا أميركيًا، ويأخذ أشكالا متعددة تتناسب مع مهنة الميت، فقد يكون على شكل سيارة إذا كان المتوفى سائقًا، أو على شكل سمكة إذا كان صيادًا.

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