بعد تسجيلها هذف الفوز في كأس العالم للسيدات.. لاعبة إسبانية تكتشف وفاة والدها

البوابة - آخر ما كانت تتوقعه نجمة المنتخب الإسباني لكرة القدم، أولغا كارمونا، أن يتعمد الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إخفاء نبأ وفاة والدها عنها "بحجة" عدم تشتيتها وتثبيط معنوياتها قبيل المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للسيدات، الأحد، أمام منتخب إنجلترا.

وكشفت تقارير إخبارية أن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم أخفى نبأ وفاة والد أولغا، خوسيه فيرداسكو، وتكتم يومين على الخبر المُفجع كي يتجنب تأثيره السلبي على معنويات قائدة المنتخب، وانتظر حتى انتهاء المباراة والاحتفال باللقب بحضور الملكة ليتيزيا.

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي: "ينعى الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم والد أولغا كارمونا، تلقت اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم".

وأضاف البيان: "نرسل خالص العزاء لأولغا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة. نحبك يا أولغا، أنتِ رمز في تاريخ كرة القدم الإسبانية".

أولغا كارمونا تودع والدها

وجهت بطلة كأس العالم الإسبانية أولغا كارمونا، صاحبة هدف الفوز في نهائي كأس العالم للسيدات، تحية مؤثرة لوالدها خوسيه فيرداسكو الذي وافته المنية الجمعة الماضي.

وكتبت أولغا منشورًا عبر حسابها الرسمي في موقع التدوين تويتر: "وبدون أن أعرف ذلك، كان لدي نجمتي قبل بدء المباراة، أعلم أنك منحتني القوة لتحقيق شيء فريد، وأعلم أنك كنت تراقبني الليلة وأنك فخور بي. ارقد بسلام يا أبي”.

وسرعان ما تدفقت رسائل التعازي على اللاعبة الإسبانية، حيث كتب أحد المعجبين: "ما أجمل تلك الجملة الأولى التي تتركها يا أولغا، العالم كله معك الآن”.

أولغا كارمونا تمنح إسبانيا لقب كأس العالم

منحت اللاعبة أولغا كارمونا (23 عامًا) منتخب بلادها بلادها بطاقة الفوز بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة في التاريخ، بعد تسديدها هدف الفوز في مرمى إنجلترا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في أستراليا.

كما لعبت أولغا كارمونا دورًا كبيرًا في تأهل المنتخب الإسباني لنهائي كأس العالم، فهي التي سجلت هدفًا حاسمًا ضد السويد في نصف النهائي خلال المباراة التي انتهت 2-1، ثم منحت منتخب بلادها الفوز أيضًا في اللقاء الختامي.