رقصة الملكة ليتيزا تخطف الأنظار في تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم

البوابة - نجحت ليتيزيا، ملكة إسبانيا، في لفت الأنظار لها لدى مشاركتها فرحة لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات لكرة القدم بعد فوزهم بلقب كأس العالم للسيدات 2023 للمرة الأولى في تاريخهم على حساب منتخب إنجلترا.

وشوهدت الملكة ليتيزيا (50 عامًا) وهي ترقص وتقفز فرحًا مع لاعبات المنتخب الإسباني لكرة القدم، برفقة ابنتها إنفانتا صوفيا التي حرصت على رفع علم بلادها عاليًا احتفالًا بهذا الإنجاز التاريخي.

واختارت الملكة ليتيزيا أن تتابع مجريات المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للسيدات وحفل التتويج، ببدلة أنيقة باللون الأحمر القاتم كنوع من إظهار "الدعم" لمنتخب بلادها لكرة القدم.

الملكة ليتيزيا ترقص فرحًا بكأس العالم للسيدات

Letizia de España pic.twitter.com/ShI55XF3zp — BERNAT ASTORGA ♒ (@b_xastorga) August 20, 2023

وبدت الملكة الملكية راقية في البدلة المصممة خصيصًا لها، والمؤلفة من بنطالًا مخصرًا واسع الساق وسترة مزدوجة الصدر متناسقة مع أزرار سوداء.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اختارت الملكة ليتيزيا أن تسدل خصلات شعرها بطريقة بسيطة على كتفيها وطبقت مكياجًا رقيقًا بلون البرونز المتناسب مع ملامح وجهها الحادة وأبرزت وجنتيها بهايلاتر لامع.

وخلال احتفالها باللفوز، انضمت صوفيا البالغة من العمر 16 عامًا إلى والدتها ليتيتسيا، حيث بدت صورة مصغرة لأمها.

واختارت الأميرة إنفانتا حضور حفل التتويج بإطلالة عصرية أنيقة، مع بلوزة باللونين الأبيض والأسود وبنطال أسود اللون، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة عفوية.

وبينما كان أفراد العائلة المالكة الإسبانية بكامل قواهم، لم يكن أفراد العائلة المالكة البريطانية حاضرين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستراليا في سيدني، إذ اعتذر أمير ويلز عن عدم السفر إلى أستراليا لمشاهدة منتخب إنجلترا للسيدات في نهائي كأس العالم.

وعلى الرغم من غيابه، أرسل الأمير وليام مع ابنته الأميرة شارلوت رسالة فيديو خاصة للاعبات منتخب بلاده قبل بدء المباراة.

في حديثه إلى الكاميرا، قال ويليام: "اللبؤات، نريد أن نتمنى لكم حظًا سعيدًا غدًا، نأسف لعدم قدرتنا على التواجد شخصيًا، لكننا فخورون جدًا بكل ما حققتموه".

وأضافت شارلوت مبتسمة: "حظا سعيدا لبؤات!"

للمناسبة الخاصة، ارتدى الأمير ويليام بنطلون جينز أزرق وقميصًا أزرق مطابقًا. في غضون ذلك، بدت الأميرة شارلوت لطيفة للغاية في بلوزة مخططة باللونين الأزرق والأبيض وبنطلون قصير.

