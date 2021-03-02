بعد تشبيهه بشارب "هتلر".. أمازون تغير شعارها القديم

قام متجر "أمازون"، موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، قبل شهرين بتحديث شعار تطبيقها لمستخدمي "آيفون" و"أندرويد".

وأشار المتجر الى أن التصميم شهد تعديلًا بسيطًا مقارنةً بتصميماته السابقة، وذلك بعد تشبيه الجزء الأزرق فيه بشاربي الزعيم النازي "أودولف هتلر".

قبل ذلك، كان يُعتقد أن الجزء الأزرق من الشعار مستوحى من شاربي الممثل الكوميدي الإنجليزي "تشارلي شابلن" الذي ازدهر أوائل القرن العشرين، ولكن العملاء دائمًا هم من يكتشفون شيئًا خاطئًا في التعديل، لذلك قامت الشركة بإصلاح المشكلة.

وعدل متجر "أمازون" رمز التطبيق الجديد المثير للجدل بعد أن قال الناس إنه يشبه شارب "هتلر".

وفي تقرير صادر عن موقع The Verge المختص في الصحافة التكنولوجية، بأن رمز تطبيق "أمازون" تلقى تعليقات عديدة ومختلطة من المستخدمين منذ إطلاقه في يناير الماضي.

وفيما يتعلق بتغيير الشعار، قال متحدث باسم "أمازون" إن الشركة كانت تستكشف التحديثات التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء.

وأضاف المتحدث أن التصميم يهدف إلى إثارة الإثارة والفرح للعملاء في كل مرة يريدون فتح التطبيق على هواتفهم الذكية.

تطور شعار "أمازون" عبر الزمن:

شعار أمازون في 1994

شعار أمازون في الفترة في بداية عام 1998 ونهايته



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