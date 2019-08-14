بعد تصريحه المسيء للمرأة العاملة.. أول إجراء رسمي بحق خطيب مسجد سعودي

أعلن وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، إحالة خطيب إلى مستشار العاهل السعودي الأمير خالد الفيصل لاتخاذ اللازم بحقه بعد أن أساء للمرأة العاملة في خطبته الأخيرة.

وكان خطيب صلاة العيد في مُصلى "دوار الكرة الأرضية" بجدة قد أثار جدلًا واسعًا، بعدما هاجم المرأة العاملة في السعودية، إلى حد وصفها بأوصاف مُسيئة من بينها، أنها "تأكل بثدييها"، وهو الحديث الذي تلقفه عدد من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معالي وزير #الشؤون_الإسلامية :

تم تشكيل لجنة فورية ، وسيحال الخطيب إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم حياله. pic.twitter.com/vExYJOCTat — وزارة الشؤون الإسلامية (@Saudi_Moia) August 11, 2019

وقال آل شيخ لوسائل إعلام محلية أن الخطيب بقوله هذا لا يمثل إلا نفسه، موضحًا "لا يمثل توجه الوزارة ولا علماءنا في السعودية، وهو غير مقبول".

وشدد الوزير على أن الخطيب ارتكب "خطأ جسيمًا وينبغي مساءلته وكل من هيأ المصلى وعمل على الافتئات على وزارة الشؤون الإسلامية والتجاوز على الأنظمة".

وأكد آل شيخ أن الخطيب أقر بما نسب إليه، بعد تشكيل لجنة فورية تحققت من الموضوع وأكدت صحته.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا مسجلًا للخطيب أظهر تهجمًا على النساء العاملات، وتحديدًا في محال البيع ومخالطة الرجال.

وقال الخطيب، الذي لم يعرف اسمه بعد، "ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين، لكي تصبح بائعة تخالط الرجال؛ لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها".

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