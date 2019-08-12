خطيب العيد في جدة يثير الجدل بعد مُهاجمتها الفتيات العاملات.. فيديو!

أثارت خطبة صلاة العيد في مدينة جدة حالة من الجدل والغضب بعد مهاجمة خطيب الصلاة للنساء العاملات ووصفها بمن "تأكل ثدييها".

وفي التفاصيل نشرت إحدى الفتيات فيديو من خطبة صلاة العيد، ويظهر فيه صوت الخطيب وهو يهاجم النساء العاملات خاصة اللواتي تعملني في مجال البيع في المحلات.

الناس رايحين يصلون العيد في أمان الله..أنت تتقيأ التخلف حقك عليهم ليش؟!

هل البائعة في المحلات و المرأة التي تعمل في بيئة مختلطة عاهرة؟

هل جملة "الحرة تموت ولا تأكل بثدييها" تليق بمسجد وبخطبة عيد يجلس فيها الأطفال يا سماحة الشيخ؟!@Dr_Abdullatif_a pic.twitter.com/joDtBICeDP — Mareeeمار ☕️ (@MareeeMOO) August 11, 2019

وقال الخطيب: ”ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال؛ لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها“.

وأثار الفيديو الذي تم تداوله بكثرة حالة من الجدل والغضب خصوصًا في ظل التطور والانفتاح اللذين تشهدهما السعودية في الفترة الأخيرة.

وفي تصريح خاص للفتاة التي سجلت الفيديو قالت: "كل سنة بيتم ذكر المرأة في خطب العيد، وكنت أتجهز لالتقاط فيديو؛ لعلمي بأنه سيتم ذكر موضوع المرأة".

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإحالة القضية للنيابة العامة بالإضافة إلى فتح الوزارة ملف إدارة المساجد في جدة.

خطيب صلاة العيد يثير جدلاً واسعاَ بتشبيه المرأه العاملة "بالتي تأكل بثدييها" ووزير الشؤون الإسلامية يعلق على الموضوع #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/G83VOTn8aE — MBC1 (@mbc1) August 11, 2019

وقال وزير الشؤون الإسلامية في السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، حول هذا الفيديو أنّ ما جرى تداوله بأسلوب غير شرعي عن عمل المرأة، لا يتناسب مع توجهات الدولة.

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