بعد حذف فيديوهاته على "يوتيوب".. كويلي يُعلنها: "أنا راجع وفيه أشياء كثير راح أقولها"

عاد اليوتيوبر الكويتي الشهير محمد المطيري المعروف بـ"كويلي" إلى إثارة الجدل مجددًا بعد تعرضه للتضييق من قبل منصة "يوتيوب" لمشاركته مقطع فيديو عن فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال "كويلي" في تغريدة نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "أهلاً، أنا راجع باجر (غدًا) في السناب الراحة شهر مافي كنسلت الفكرة وفي أشياء واجد راح أقولها لان حرفيًا وصل السيل الزبى".

اهلاً،،

انا راجع باجر في السناب الراحة شهر مافي كنسلت الفكرة و في اشياء واجد راح اقولها لان حرفياً وصل السيل الزبى. — Kwili | كويلي (@kwtil) July 25, 2021

كما عبر "كويلي" عن استياءه في تغريدة ثانية تلقيه الشتائم والسب من قبل عدد من المغردين بعد إعلان نبأ وفاة شاب كان قد روج لفكرة أن اللقاح مجرد أكذوبة ولا أساس للفيروس من الصحة.

هل عدم اخذي للقاح اعطى الناس الحق بالدعاء علي بالموت..؟!

و الله العظيم ان هالناس عندها خلل بالمخ المشكله لو كومنت وتحد اثنين ثلاث نعديها بس الكومنتات واجد يا الهي😳 pic.twitter.com/XaK2urYwCT — Kwili | كويلي (@kwtil) July 25, 2021

وكان اسم "كويلي" قد تصدر قائمة الأكثر تداولًا قبل أسابيع حينما كشف بأن إدارة "يوتيوب" قامت بحذف مقطع فيديو كان قد تحدث فيه عن "حقيقة وجود فيروس كورونا" وتسريبات الدكتور الأمريكي "فاوتشي" وما تضمنته من حقائق حول نشأة الفيروس.

وقال "كويلي" بأن منصة "يوتيوب" لم تكتفِ بحذف مقطع الفيديو، بل أرسلت له بريدًا إلكترونيًا تخبره بأنه يحظر عليه نشر محتوى يتضمن معلومات طبية خاطئة تتناقض مع المعلومات الطبية التي تقدمها السلطات المحلية او منظمة الصحة العالمية حول الفيروس.

اوكي فهمنا السبب ، (حقيقة وجود الكورونا) تسبب في مخالفة كبييييرة باليوتيوب ليش كل هذا..! pic.twitter.com/OaKuNWePnv — Kwili | كويلي (@kwtil) June 28, 2021

وأشارت المنصة في بريدها الإلكتروني أنه سيتم حذف فيديو يتناقض مع الإرشادات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية أو السلطات الصحية المحلية حول: العلاج، والوقاية،و التشخيص، وانتقال العدوى، والإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والعزل الذاتي وحقيقة وجود فيروس كورونا.

وبعد حذف مقطع الفيديو، قال "كويلي" عبر خاصية الـ"قصص" على تطبيق "إنستغرام": "انا مصدوم ومتضايق جدًا، لأنني تعبت على هذا المقطع وكنت متحمسًا له جدًا، وبالنهاية قام يوتيوب بحذفه وتهديدي بسبب محتواه".

اول مره تصير معاي من بدايتي في اليوتيوب ٢٠١٦ ، انا مصعوق من التحذير "نوجه لك تحذير فقط لانها المرى الأولى" < باسلوب التهديد ، و لو تلاحظون سبب المخالفة على المعلومات الطبية المغلوطة!

وينها المعلومات الطبية الي تكلمت عنها كل شي قلته ماخذة من مصادر رسمية و الموضوع اصبح للعلن.. pic.twitter.com/y29zklQ5vR — Kwili | كويلي (@kwtil) June 28, 2021

وأشار "كويلي" الى أن السبب الذي دفع يوتيوب الى حذف مقطع الفيديو هو تسريبات الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، حول "كورونا".

فقد أظهرت مئات الرسائل التي تسربت من بريد "فاوتشي"، تلقيه اتصالات جمّة في بداية كورونا من كبار خبراء الأمراض المعدية في أميركا، أظهرت حينها مدى الذعر والارتباك في المراحل المبكرة من الوباء.

ففي الوقت الذي كان فيه الاختصاصي الشهير يحارب على كل الجبهات في بداية الجائحة، كان البيت الأبيض يقلل من أهمية المخاطر ويطالبه بتصوير تفشي المرض وفقًا لشروطه.

وفيما كانت وسائل الإعلام متعطشة للحصول على إجابات، كان صندوق البريد الإلكتروني الخاص بـ"فاوتشي" يمتلئ باستمرار برسائل المسؤولين والجمهور والمشاهير الذين يقدمون النصائح ويسعون للحصول على معلومات حول الأزمة الصحية.

وعبر وسم "#مقطع_كويلي" تباينت ردود أفعال المغردين على موقع "تويتر" حول الموقف الذي تعرض له "كويلي"، فمنهم من تبنى موقف اليوتيوبر الكويتي وبأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس تضييقًا شديدًا في الفترة الأخيرة على كل ما يتعلق بالمواضيع الشائكة على الصعيدين السياسي والطبي.

في حين انتقد قسم من المغردين إثارة "كويلي" الحديث عن "حقيقة فيروس كورونا" خاصة بأنه غير متخصص بالطب أو بعلم الفيروسات مؤكدين ضرورة أخذ المعلومة من أصحاب الاختصاص وعدم نشر البلبلة أو الارتباك لدى المشاهدين والمتابعين.

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