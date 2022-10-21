بعد حرق مركبتها.. فتاة تناشد ملك الأردن من تكرار مصير نيرة أشرف

أطلقت فتاة أردنية صرخة استغاثة لتوفير الحماية لها بعد تلقيها تهديدات بالقتل من قبل شاب كانت قد رفضت الارتباط به.

وقالت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، في مقطع فيديو نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي أن أحدهم بات يشكل خطرًا على حياتها بعدما تعمد إحراق مركبتها داخل وسرقتها هاتفها الشخصي.

وناشدت الفتاة ملك الأردن بتوفير الحماية الأمنية لها خوفًا من أن تلاقي مصير فتيات خسرن حياتهن لمجرد رفضهم الارتباط بشباب ومنهن فتاة المنصورة نيرة أشرف والأردنية إيمان إرشيد.

وقالت الفتاة باكية: “بتاريخ 17 أكتوبر، أنا أتعرض للتهديد، أحدهم حرق مركبتي، وعرض حياتي وحياة سكان المبنى للخطر".

الأمن العام الأردني يتدخل

أصدرت مديرية الأمن العام الأردني بيانًا تم فيه التأكيد على تعامل الأجهزة الأمنية مع حادثة حرق مركبة داخل إحدى البنايات.

كما أكد البيان أن الفتاة، صاحبة المركبة، تقدمت بشكوى ضد أحد الأشخاص وهو ما ترتب عليه استدعاءه وتوقيفه داخل مركز الإصلاح والتأهيل لمدة أسبوع تمهيدًا لإحالته للقضاء الأردني.

وذكر البيان أن عمليات البحث الأمني ما زالت مستمرة عن شخص آخر يشتبه بضلوعه في حادثة حريق المركبة.