عاجل : الحكم بإعدام قاتل نيرة اشرف

أسدلت محكمة جنايات المنصورة الستار على القضية التي هزت الشارع المصري والعربي خلال الأيام الماضية بالحكم على المتهم محمد عادل بالإعدام شنقًا لقاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة اشرف .

وتناقلت وسائل إعلام محلية في مصر تفاصيل قرار محكمة جنايات المنصورة فور صدوره خلال الدقائق القليلة الماضية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، 7 يوليو 2022، والقاضي بإجماع الآراء بإإعدام المتهم محمد عادل شنقًا.

وجاء قرار محكمة جنايات المنصورة بإعدام قاتل طالبة المنصورة نيرة اشرف بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي وأخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

تفاصيل الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف

عقدت جلسة محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

وبعد إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة بعدما قتل المجني عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به.

المستشار بهاء الدين المري ينطق الحكم

نشرت وسائل إعلام محلية في مصر تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى الذي نطق الحكم : "بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة، بعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي انتهى فيه إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعًا وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعًا في حقه ذلك من إقرار الصحيح الثابت بالأوراق وبالمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاءه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليها نيرة اشرف احمد عبد القادر جزاء وفاقًا".

ترحيل قاتل نيرة أشرف إلى محبسه

رحّلت الأجهزة الأمنية منذ قليل المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، إلى محبسه بعد قرار محكمة جنايات المنصورة القاضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا.

فرحة وزغاريد أمام محكمة المنصورة

وثقت كاميرات القنوات الإخبارية في مصر اللحظة التي تلقت فيها أسرة الطالبة نيرة اشرف نبأ إعدام قاتل ابنتهم بعد جلسة محكمة جنايات المنصورة قبل قليل.

ومن أمام بوابة جنايات المنصورة، انطلقت الزغاريد والتهليل من قبل أسرة الرحلة نيرة فرحًا بالقرار الصادر بحق القاتل محمد عادل معبرين عت سعادتهم بهذا الحكم الناجز ليكون عبره لكافة من يخططون لتلك الجرائم الشنيعة التي ترعب الآمنين.

فيما وجه محامي نيرة أشرف الشكر للقضاء المصري على الحكم الناجز السريع في القضية التي هزت الشارع المصري والعربي.

ووجه محامي نيرة اشرف رسالة لكل من تعاطف مع المتهم القاتل محمد عادل أن القضية مغلقة منذ البداية وأدلتها واضحة كوضوح الشمس وموثقة بالكاميرات بالإضافة إلى اعترافات المتهم خلال جلسات المحكمة ووجود 26 شاهدًا ، متسائلاً: "مين يتعاطف مع قاتل في قضية زي دي؟".

قتل نيرة اشرف

خطط المتهم محمد عادل لقتل الطالبة نيرة اشرف وحدد توقيت أدائها امتحان نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها.

وفي يوم الاثنين، 20 يونيو، عين الجاني محمد عادل الحافلة التي تستقلها نيرة اشرف وركبها معها مخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى إن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضًا على إثرها فتوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدًا إزهاق روحها.

وخلال محاولات البعض إبعاده عنها حاول الجاني قتل نفسه لكن محاولاته باءت بالفشل لتمكن المتواجدين من السيطرة عليه والإمساك به لحين وصول قوات الأمن.