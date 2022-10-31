بعد حفل هيفاء وهبي بالرياض.. مطالبة بعودة التجنيد الإجباري لجعل الشباب أكثر ذكورة

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودي وسم " التجنيد الإجباري " للمطالبة بفرض الخدمة العسكرية على الشباب بهدف "ضبط سلوكهم" و"جعل الرجال أكثر ذكورة".

وأشار المغردون إلى أن السبب الذي دفعهم لتفعيل وسم "#التجنيد_الإجباري" هو ما تم رصده من سلوكيات وصفها البعض بـ"الأنثوية" صدرت عن بعض الشباب خلال حضورهم حفلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 يوم الجمعة الماضي.

التجنيد الإجباري

وانتقد النشطاء عبر الوسم المذكور "المظاهر الجمالية" التي يتعمد بعض الشباب إظهارها في الفعاليات الترفيهية والتي تميل بهم إلى "التشبه بالنساء" وهو ما يحرمه الدين الإسلامي.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو شاب يتحدث بطريقة اعتبرها البعض "غير مناسبة" خاصة للرجل العربي المعروف بخشونته واتزانه، مؤكدين أن "التجنيد الإجباري" قد يعمل على صقل شخصيتهم وإبراز الجانب الرجولي منهم.

وذكر بعض المغردين أن التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية ذات القيود الصارمة والتمارين الصعبة من شأنها أن تعزز خصائص ذكورية قد تكون "مدفونة" لدى بعض الشباب أو قد نسيها القسم الآخر منهم مع مرور الوقت.

وعبر ذات الوسم، وجد أيضًا من يدافع عن هذه السلوكيات والتصرفات باعتبارها "حرية شخصية" ولا تشكل ضررًا على الآخرين، مؤكدين أن اهتمام الرجل بمظهره الخارجي وأناقته يجب أن لا تعرضهم للاستخفاف والاستهزاء من قبل الآخرين.

وذكر أحد المغردين أن الزمن والأمور تغيّرت وأصبحت النظرة المجتمعية نحو أناقة الرجل واهتمامه بمظهره الخارجي مختلفة تمامًا عما كانت عليه بالماضي وبات الشباب الآن يخضعون لإجراءات تجميلية بسيطة تعكس حرصه على إرضاء ذاته نحو شكله الخارجي.

هيفاء وهبي بموسم الرياض

وكانت الفنانة اللبنانية قد أشعلت مسرح "محمد عبده" يوم الجمعة الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الثالثة والذي يحمل شعار "فوق الخيال".

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل الجماهير مع الأغاني التي قدمتها هيفاء على المسرح وخاصة "بوس الواوا" وأقول أهواك".