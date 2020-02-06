بعد خلع أقنعتهم.. الجروح والكدمات تملأ وجوه الأطباء والممرضين خلال حربهم مع "الكورونا"

يخوض العاملون في قطاع الصحة بالصين معركة شرسة، تحولوا خلالها إلى جنود يواجهون الموت في محاولة لقهر فيروس "كورونا" القاتل، الذي أودى بحياة 564 شخص حتى هذه اللحظة.

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية معاناة الكوادر الطبية في المستشفيات الصينية التي جُندت لمواجهة هذه الآفة.

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وكشفت الممرضات والمسعفات بالفريق الطبي بمدينة ووهان الصينية أن حصيلة التعامل مع فيروس كورونا قد تسببت في حدوث تقرحات بوجوههم، بسبب ارتداء الأقنعة الطبية والنظارات الواقية، طوال الوقت بجانب الإرهاق الذى تسبب به الفيروس، مما تركهم مصابين بقروح وعلامات على بشرتهم.

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وتُظهر الصور جروح الوجه والإرهاق الواضح الذي عانى منه الفريق الطبي الصيني المجتهد في مدينة ووهان التي ضربها فيروس كورونا أواخر الشهر العام الماضي.

وتمت مشاركة الصور على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية وتسليط الضوء على التضحيات التي يقدمها الأطباء والممرضات لرعاية مرضاهم المرضى.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطاقم الطبي المتمركز في ووهان بمقاطعة هوبي بشرق الصين يقف حاليًا دون توقف، بجانب أن العديد من العمال مرهقون لدرجة أنهم غالبًا ما ينهون نهارهم على كراسي وأرضيات المستشفى قبل بدء نوبة أخرى، حيث أفادت التقارير أن الفرق الطبية مشغولة للغاية، وليس لديها الكثير من الوقت لتناول وجبة أو حتى الذهاب إلى المرحاض.

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