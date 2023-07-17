بعد خيانة زوجته.. أمير خان: مستعد للعلاج النفسي لأتوقف عن مراسلة النساء

البوابة - قدم أمير خان، الملاكم البريطاني من أصل باكستاني، اعتذارًا رسميًا لزوجته فريال مخدوم معترفًا بخطئه وإيذاء مشاعرها بعدما خانها مع عارضة أزياء شهيرة، مؤكدًا رغبته في الحصول على علاج نفسي ليتوقف عن إرسال رسائل جنسية إلى نساء أخريات.

وكشفت فريال مخدوم (31 عامًا) في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، أن خيانة خان لها أدت إلى توتر علاقتهما في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تسريب محادثاته الجريئة مع عارضة أزياء تدعى سميرة.

وأكدت فريال في بيانها رفضها "التلاعب بزواجها بشكلٍ علني"، وكشف رغبة زوجها الخضوع لجلسات علاج نفسي بهدف إعادة بناء الثقة بينهما ومعالجة القضايا الأساسية.

وذكرت فريال بأنا كانت ضحية "حملة كراهية" واتهمت عارضة الأزياء سميرة بمحاولة "تشويه" سمعتها.

وكتبت فريال: "على مدار الأيام السبعة الماضية، أجريت محادثات خاصة لي تم فبركتها من قبل الممثل القانوني للمدعوة سميرة، وقام بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تشويه سمعتي".

وتابعت: "لقد تم استخدام اسمي في كل قصة نشرتها تقريبًا في محاولة لتشويه سمعتي واسمي، هي امرأة ليس لديها أي احترام الذات”.

وأردفت تقول: "كيف أتعامل مع زواجي وزوجي ليس من شأن أي شخص آخر، أرفض التلاعب بزواجي علنًا، لقد كان الموقف مهينًا بدرجة كافية بالنسبة لي ولن أستمر في اللعب في المشهد الذي ابتكره الآخرون من أجل إشباع رغباتهم"

أمير خان يعتذر من زوجته

إدراكًا منه لأهمية دعم الصحة العقلية، قال أمير خان: "أعتقد في الوقت الحاضر أن أي مساعدة تتعلق بالصحة النفسية ستقطع شوطًا طويلًا في حل المشكلة، وهذا ما سأفعله حتمًا".

وأعرب خان عن أسفه لدخوله في محادثات صريحة وإرسال رسائل إلى نساء غير زوجته، مؤكدًا أن ما قام به يُعد "غش"، لكنه تفهم غضب فريال وخيبة أملها.

وذكر خان أن ما قام به سببه هو الملل وقلة التركيز، مؤكدًا رغبته في إعادة توجيه طاقاته بشكل إيجابي من خلال التدريب والمشاركة في عروض وبرامج تلفزيونية.

