بعد رحيله.. شقيقة الشيف أسامة تكشف سبب وفاته

شكّل نبأ وفاة الشيف أسامة السيد مساء الاثنين بعد صراع مع المرض صدمة لدى جمهوره ومحبيه في مصر والعالم العربي الذين تساءلوا عن سبب وفاة الشيف أسامة وطبيعة مرضه الذي أدى إلى وفاته.

وفتحت الروايات المختلفة حول سبب وفاة الشيف أسامة عن عمر يناهز الـ65 عامًا الباب أمام الكثير من التكهنات والشائعات بين من قال أن الشيف الراحل كان مصاب بمرض السرطان.

ودفعت الروايات المختلفة والأنباء المتفاوتة من شقيقة الشيف أسامة، خديجة، للخروج في تصريح رسمي تكشف من خلاله طبيعة المرض الذي أصاب الشيف الراحل ومكان دفنه.

سبب وفاة الشيف أسامة

وقالت خديجة في تصريح لأحد البرامج التلفزيونية أن شقيقها أسامة كان يعاني من حساسية في الصدر لكنه أصيب بفيروس كورونا مؤخرًا الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية ومن ثم إعلان وفاته.

وذكرت خديجة في تصريحها أن جثمان الشيف أسامة سيتم دفنه في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعيش مع عائلته ووالدته التي دفنت هناك أيضًا.

وطالبت خديجة محبي الشيف أسامة في جميع أنحاء العالم بالدعاء له بالرحمة والغفران، وتذكر كل أعماله.

وفاة الشيف أسامة

وكانت الصفحة الرسمية للشيف أسامة على موقع "فيسبوك" قد نشرت يوم أمس الثلاثاء بيانًا رسميًا للإعلان عن وفاته.

وعبر وسم "#الشيف_أسامة" نعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي الشيف الراحل، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر النشطاء عن حزنهم على رحيل الشيف أسامة، مشيدين بأسلوبه "اللطيف" و"الاحترافي" خلال تقديم الوصفات على شاشات التلفاز المختلفة ومنها mbc و cbc ودبي، حتى وصفه أحدهم بـ"أيقونة الطبخ".

وذكر عدد من المغردين إلى أن الشيف أسامة كان حاضرًا في غالبية مطابخ البيوت العربية، لأسلوبه الاحترافي والبسيط في تقديم المعلومة.