وفاة الشيف المصري أسامة السيد

توفي مساء أمس الإثنين، 31 ديسمبر 2022، الشيف المصري الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ65 عامًا.

ونشرت الصفحة الرسمية للشيف الراحل على موقع "فيسبوك" قبل نحو أربع ساعات بيانًا رسميًا للإعلان عن وفاته.

ونعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي الشيف الراحل، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

سبب وفاة الشيف أسامة السيد

وتساءل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة الشيف أسامة السيد، فيما قالت صفحات تعنى بأخبار المشاهير أن الراحل أصيب بمرض عُضال قبل سنوات.

الشيف أسامة يودع جمهوره

وبعد إعلان وفاته، أعاد النشطاء تداول آخر ما نشره الشيف أسامة لجمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي حملت بين سطورها المشاعر التي يكنّها لجمهوره الذين لطالما اعتبرهم جزءًا من حياته وكأنه على علم ودراية بأنها ستكون آخر كلماته.

كما استذكر الشيف أسامة السيد في منشوره الأخير أجمل الذكريات والمواقف التي احتفظ بها في ذاكرته مع جمهوره وأحباءه والذين كانوا سببًا في نجاحه وسعادته وسروره.

وطالب الشيف من جمهوره في المنشور الأخير أن يدعوا له بالشفاء، فهو وكما قال (بين يدي الله)، حتى بات غير قادر على التواصل معهم في الآونة الأخيرة، وهو ما يفسر غيابه عن شاشات التلفزة وتقديم برامج الطهي.

أسامة السيد

أسامة عبد المحسن السيد، وهو شيف وطاهٍ مصري، وكذلك مستشار في التغذية ومقدم برامج تلفزيونية خاصة بالتغذية والطهي.

ولد الشيف أسامة في العاصمة المصري القاهرة وتحديدًا في عام 1957، واشتهر بأكلاته الشهية ووصفاته الغنية لكنه دخل عالم تقديم البرامج في عام 1991 عبر برنامج "بالهنا والشفا" على قناتي mbc وANA الأمريكية.

وفي عام 2002 بدأ الشيف أسامة السيد بتقديم برنامج "مطبخ سي السيد" على قناة دريم المصرية، وبعد عامين بدأ بتقديم برنامج "مع أسامة أطيب" على تلفزيون دبي، وفي عام 2015 بدأ في تقديم برنامج جديد على قناة cbc سفرة والذي كان يحمل اسم "من مطبخ أسامة".

الشيف أسامة في سطور

في عام 1980 عمل كـ"رئيس للطهاة في مطعم "SerbianCrown" بالولايات المتحدة الأمريكية.

في عام 1983 انتقل للعمل في شركة "Braun’s Fine Caterers" الخاصة في إعداد الحفلات الخاصة في البيت الأبيض وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية حتى أصبح مسؤولا عن تحضير مأدب على شرف الرئيس الأمريكي ونائبه.

في عام 1988 أسس مؤسسة السيج المتخصصة في إنتاج برامج وكتب الطهي في مختلف دول العالم.

عمل مستشارًا للعديد من الشركات العالمية ومنها بيبسي وكينوود المحدودة وبراون.

مؤلفات الشيف أسامة

لدى الشيف أسامة 3 مؤلفات ناجحة في عالم الطهي، وهي: