بعد زيارة "سرية" لصديقته.. إسرائيل المحتلة ترحل مليارديرًا أمريكيًا كسر الحجر الصحي

أعلنت سلطات دولة الاحتلال الاسرائيلي أمس الاحد أنها ستقوم بترحيل "براندون كورف"، نجل للإعلامية الأمريكية الشهيرة "شاري ريدستون" لانتهاكه قواعد الحجر الصحي المفروضة هناك للحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد أثناء زيارة سرية لصديقته.

وقالت هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية في بيان رسمي إنها منحت "كورف" تصريحًا استثنائيًا لدخول فلسطين المحتلة يوم الجمعة لزيارة شقيقه الذي يعمل في الجيش الإسرائيلي لكنه استغل التصريح لزيارته صديقته التي تعمل في مجال عرض الأزياء.

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وقالت: "انتهك كورف أوامر العزل منذ اللحظة التي دخل فيها البلد والتقى بشريكته الإسرائيلية وبقي معها في نفس الشقة".

وقد صدر أمر لـ"كورف" بمغادرة البلاد على الفور.

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ولم يكشف البيان اسم صديقة "كروف" ولكن مصادر مطلعة أشارت إلى أنها العارضة "يائيل شلبيا" ويبلغ عمرها 18 عامًا.

وظهرت "يائيل"، التي تؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، في حملات لشركة الملابس الإسرائيلية Renuar كما أعلنت لمنتج KKW Beauty KKW Beauty التابع لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان".

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ومنعت السلطات دخول غير المواطنين أو غير المقيمين في مارس في محاولة لتضييق الخناق على انتشار فيروس "كورونا" المستجد.