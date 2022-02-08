بعد شهر من زواجهما .. زوجة رياض محرز تعلن عن حملها

احتفل العريس الجديد اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز بحمل زوجته "تايلور وارد" اللذان أقاما زواجًا اسلاميًا شهر يناير الماضي.

ونشر الثنائي صورة جمعتهما معًا أثناء تواجدهما في عطلة فاخرة في جزر المالديف بينما كانت تحمل "تايلور" سلسلة من صور الجنين بالموجات فوق الصوتية.

وفي بوست مشترك للثنائي على تطبيق "إنستغرام" كتب رياض محرز(30 عامًا) وتايلور وارد (23 عامًا) على الصورة: "حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي أبدًا".

ووقف محرز وتايلور لالتقاط صورة إعلان الحمل في منتجع 'One & Only Reethi Rah' الفاخر في جزر المالديف، حيث استغل رياض محرز الوقت الذي قضاه بعيدًا عن الملاعب في يناير.

وظهرت الحسناء البريطانية وهي ترتدي ملابس سباحة بيضاء اللون إلى جانب اللاعب الجزائري، الذي وضع يده على بطنها المنتفخة قليلًا، بينما كانت تحمل بيدها اليمنى صور أشعة للجنين .

وبعد خروج مبكر من كأس الأمم الأفريقية مع الجزائر، انطلق رياض محرز في استراحة لمدة أسبوع ونصف في كل من جزر المالديف ودبي، قبل العودة إلى مانشستر مطلع الأسبوع القادم.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد أعلنت شهر يناير الماضي أن محرز ارتدى في حفل زفافه الاسلامي زيًا جزائريًا تقليديًا باللون الأبيض، فيما ارتدت العروس فستانًا أبيض اللون.

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن الثنائي وقعا على عقد الزواج بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية، وأثناء عقد قران العروسين، كرر الزوجان كلمة "قبول" ثلاث مرات.

وذكرت مصادر مطلعة إن محرز وتايلور يخططان لإقامة مراسم أخرى لجعل زواجهما قانونيًا في المملكة المتحدة.

وكان محرز قد تتقدم لخطوبة “تايلور” خلال عطلة صيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية في يونيو الماضي حيث قدم لها خاتمًا مذهلًا بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني.

وبعدها اشترى محرز منزلًا بقيمة مليوني جنيه إسترليني، في شيشاير، العام الماضي.

وكان محرز متزوجًا من ريتا جوهال ذي الأصول الهندية، وانفصلا الانفصال بينهما بشكل نهائي بعد زواج دام 6 سنوات.

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