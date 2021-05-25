بعد فترة خطوبة دامت عامًا كاملًا.. شاب من متلازمة داون يحتفل بعقد قرانه في الأردن

احتفل شاب من متلازمة داون في الأردن بعقد قرانه بحضور عائلتي العروسين بعد فترة خطوبة استمرت عامًا كاملًا.

ونشرت صفحة "متلازمة داون معنا.. حياتنا لها معنى" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورًا من عقد قران الشاب ابراهيم بالشابة نور.

وأرفقت الصفحة الصور بتعليق جاء فيه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تم اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ آيار ٢٠٢١ عقد قران ابننا زينة الشباب إبراهيم محمد الرشدان على صاحبة الصون والعفاف الشابة ابنة الحسب والنسب نور جرار بعد فترة خطوبة دامت عامًا كاملًا".

وذكرت الصفحة في تعليقها الى أن الشاب ابراهيم يبلغ من العمر 35 عامًا، فيما تصغره العروس بعشر سنوات.

وبارك أصدقاء الصفحة للعريسين إبراهيم ونور وتمنوا لهما حياة سعيدة معًا.

متلازمة داون وميزة الاختلاف

ومتلازمة داون ناتجة عن اختلال في الجينات بسبب زيادة في عدد الكروموسومات الموجودة عند الشخص، فبدلًا من 46 كروموسوم في كل خلية من خلايا الجسم، المصابين بمتلازمة داون يتميزون بوجود 47 كروموسوم في الخلية الواحدة وهذا يؤثر على وظائف مختلفة في الجسم؛ لذا نجد غالبًا ضعفًا في القدرات الذهنية والنمو البدني، وبعلامات واضحة.

ويختلف النمو المعرفي بين المصابين بمتلازمة داون من شخص لآخر، كما لا يمكن التنبؤ بمستوى قدرات المصاب عند ولادته بشكل دقيق ولا يمكن أن يتوقع نموه المعرفي بناءً على سماته الجسدية.

هل يستطيع المصاب بمتلازمة داون الزواج والانجاب؟

إن الإجابة على هذه السؤال، هي: نعم يستطيع المصاب بمتلازمة داون الزواج والإنجاب، وقد كتب الكثير من المصابين بمتلازمة داون تجاربهم الناجحة في الزواج والإنجاب، ولكن من المعروف أن هناك أكثر من نوع لمتلازمة داون، وهناك تفاوت بينهم و اختلافات فردية حسب درجة الاضطراب العقلي، ولكن مع التطور الشديد في الأساليب العلمية للتعامل مع مصابي متلازمة داون، أصبح من الأكثر سهولة التغلب على هذا الاضطراب العقلي بالتوعية المبكرة.