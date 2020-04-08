بعد فرض عمليات "التعقيم الوطني" على 24 ساعة.. شرطة دبي تتلقى "أطرف" استفسار

أعلنت إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة تمديد فترة "التعقيم الوطني" لتصبح على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين والتي تتضمن تقييدًا للحركة وتفرض عقوبة قانونية على المخالفين في إطار مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي ما يلي: "بقرار من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، دبي تمدّد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين مع اتخاذ اجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين".

الاستثناء لخروج أفراد المجتمع خلال فترة التعقيم الوطني. pic.twitter.com/2nsYkHu97m — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 4, 2020

وبعد هذا القرار، تلقت شرطة دبي تساؤلات واستفسارات عدة التي لم تخل من استفسارات "طريفة".

إذ وجهه أحد المواطنين استفسارًا لمدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، قائلاً، "إنه متزوج من امرأتين، فهل يلزمه الحصول على تصريح خروج كلما انتقل من منزل إحداهما إلى الأخرى؟".

من جانبه، مازح المزروعي المُتصل قائلًا: "إنها فرصة مواتية لك للتهرب من الزوجة التي لا يريد البقاء عندها، متعذرًا بعدم صدور تصريح".

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كما ذكر المزروعي أنه يتلقى كثيرًا من هذه الأسئلة على هاتفه الشخصي، وهذا سؤال لا يجب أن يوجه إليه، فهذه أمور شخصية.

كما قال المزروعي بانه تلقى استفسار حول إمكانية الحصول على تصريح إذا أردت الخروج لتمشية حيواني الأليف؟.

وأكدت شرطة دبي أن قرار تقييد الحركة بعد تمديد عمليات التعقيم الوطني واضح، وتفصيلي، وعلى الجميع الالتزام به في تلك الفترة لإنهاء عمليات التطهير في أسرع وقت ممكن.