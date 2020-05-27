بعد مقتلها في تحطّم طائرة.. عارضة أزياء باكستانية تتعرض لهجومٍ وحشي على مواقع التواصل

تعرضت عارضة أزياء باكستانية، يُفترض أنها ماتت في حادث تحطم طائرة، لهجوم وحشي من قبل المتصيدون عبر الإنترنت الذين اتهموها بأنها عاشت حياة غير أخلاقية.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه السلطات الباكستانية أسماء الضحايا الذين خسروا حياتهم نتيجة تحطّم طائرة تابعة لشركة الطيران الوطنية الأسبوع الماضي، فوق حي سكني في كراتشي، غير أنّ وسائل الإعلام أشارت إلى اسم عارضة الأزياء الباكستانية "زارا عابد" بين الضحايا.

Those people who are saying that she will be in paradise after #planecrash accident then being Muslim I would tell them ALLAH Pak doesn't like those women who are showing their body parts to everyone and jannat is only for pure men and pure women #karachiPlaneCrash #ZaraAbid pic.twitter.com/12MnixricM — Irfan (@Irfan12165162) May 22, 2020

وكانت أن أخبار أولية قد تحدثت عن نجاة زارا (28 عامًا) لكن عائلتها طلبت وقف نشر أخبار كاذبة وهو ما اعتبر تأكيد لوفاتها.

وبعد انتشرت خبر وفاتها على متن الطائرة، امتلأت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات من المتطرفين الدينيين الذين شككوا في إيمانها وتفانيها في الإسلام. (حسبما أفادت بي بي سي)

People before judging this girl Zara Abid (died in plane crash) for her dressing , should read this hadith from Sahih Muslim . #ZaraAbid#planecrash #PIAPlaneCrash pic.twitter.com/81tvcN4vgS — Bay Rozgaar 🎲 (@laalaakhaan) May 22, 2020

واقترح البعض أن عارضة الأزياء سيعاقب في الحياة الآخرة بسبب الاختيارات التي اتخذتها في حياتها.

فيما شارك آخرون صورًا لها بملابس جريئة مدعين أنها كانت أمثلة على "سلوكها الخاطئ".

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وكتب أحد الأشخاص على تويتر: "الله لا يحب هؤلاء النساء اللواتي يظهرن أجزاء أجسادهن للجميع والجنات هي فقط للرجال الطاهرين والنساء النقيات".

ونتيجة لهذا الهجوم، تمّ إقفال كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون توضيح ما إذا كانت المواقع هي التي أقفلت الحسابات أم أن عائلتها هي التي طلبت ذلك.

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يذكر أن زارا عملت مع بعض أكبر العلامات التجارية في الأزياء الباكستانية، وفي يناير من هذا العام فازت بجائزة "أفضل عارضة أزياء نسائية" في حفل جوائز "هوم ستايل".

فيما أشاد كبار المصممين باحترافها وأسلوبها، وتم اختيارها كممثلة في وقت سابق من هذا العام.

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