بعد مقتلها في تحطّم طائرة.. عارضة أزياء باكستانية تتعرض لهجومٍ وحشي على مواقع التواصل

تعرضت عارضة أزياء باكستانية، يُفترض أنها ماتت في حادث تحطم طائرة، لهجوم وحشي من قبل المتصيدون عبر الإنترنت الذين اتهموها بأنها عاشت حياة غير أخلاقية.

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه السلطات الباكستانية أسماء الضحايا الذين خسروا حياتهم نتيجة تحطّم طائرة تابعة لشركة الطيران الوطنية الأسبوع الماضي، فوق حي سكني في كراتشي، غير أنّ وسائل الإعلام أشارت إلى اسم عارضة الأزياء الباكستانية "زارا عابد" بين الضحايا.

Those people who are saying that she will be in paradise after #planecrash accident then being Muslim I would tell them ALLAH Pak doesn't like those women who are showing their body parts to everyone and jannat is only for pure men and pure women #karachiPlaneCrash #ZaraAbid pic.twitter.com/12MnixricM