بعد نصف قرن.."ناسا" تفتح عينات صخرية من القمر

كشفت التقارير التي انتشرت مؤخرًا عن قيام وكالة "ناسا" للفضاء بفتح عينت صخرية من القمر مجموعها 2196 جلبتها بعثات "أبولو" إلى الأرض قبل 50 عام تقريبًا.

وفي التفاصيل، كل الفترة الماضية والتي تقدر بحوالي نصف قرن، تم إبقاء بعض أنابيب العينات مغلقة حتى يتم دراستها بعد سنوات، وذلك من خلال أحدث الاختراعات التقنية، وكشفت لوري غليز مديرة قسم علوم الكواكب في وكالة "ناسا" أن الوكالة كانت تعلم أن العلم سيتطور وسيكون هناك للعلماء فرصة لدراسة المواد بطرق جديدة لمعالجة أسئلة جديدة في المستقبل.

وكان قد تم جمع العينة التي أطلق عليها اسم 73001 خلال آخر مهمة مأهولة قامت بها وكالة "ناسا"، أبولو 17 في ديسمبر 1972، وفي الـ13 من ديسمبر القادم سيكون عمر العينة 50 عامًا.

وكانت الطريقة التي تم فيها جمع هذه العينة هي من خلال رائد الفضاء يوجين سيرنان وهاريسون شميث اللذان قاما بدق أنبوب يبلغ طوله 35 سم وعرضه 4 سم، في وادي "Taurus – Littrow” على سطح القمر، ومن بين العينتين الوحيدتين اللتين وقع ختمهما بالفراغ على سطح القمر، هذه هي العينة الأولى التي يتم فتحها.

وفي حقيقة الأمر، قد تحتوي العينة الصخرية على غازات أو مواد متطايرة، والهدف من استخراج هذه الغازات هو تحليلها باستخدام تقنيات قياس الطيف التي أصبحت دقيقة للغاية في السنوات الأخيرة.

وفي أوائل فبراير، تمت إزالة الأنبوب الواقي الخارجي لأول مرة. ولم يُكشف عن احتوائها على أي غاز قمري، ما يشير إلى أن العينة التي احتوتها ظلت مغلقة، ثم في 23 فبراير، بدأ العلماء عملية استمرت أسابيع تهدف إلى اختراق الأنبوب الرئيسي وحصاد الغاز الموجود بداخله.

من جهتها، قالت فرانشيسكا ماكدونالد، التي تقود المشروع في وكالة الفضاء الأوروبية: "كل مكون غاز يتم تحليله يمكن أن يساعد في سرد ​​جزء مختلف من القصة حول أصل وتطور المواد المتطايرة على القمر وداخل النظام الشمسي المبكر".

وفي الربيع، سيتم فتح العينة بالكامل واستخراج الصخور وتفتيتها بعناية حتى تتمكن فرق علمية مختلفة من دراستها، ويعد موقع استخراج هذه العينة مثيرا للاهتمام بشكل خاص لأنه موقع انهيار أرضي، حيث قالت جوليان غروس، نائب أمين متحف أبولو: "الآن ليس لدينا مطر على القمر. ولذا فإننا لا نفهم تماما كيف تحدث الانهيارات الأرضية على القمر".

وأشارت غروس إلى أن الباحثين يأملون في دراسة العينة لفهم أسباب الانهيارات الأرضية، وبعد عينة 73001، لن يكون هناك سوى ثلاث عينات قمرية مختومة ليتم فتحها مستقبلا.

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