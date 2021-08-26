بعد نظرية المؤامرة.. اليوتيوبر الكويتي "كويلي" يتلقى لقاح كورونا

فاجئ اليوتيوبر الكويتي محمد المطيري المعروف بـ"كويلي" متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بتلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا بعد أن أوهمهم بأن اللقاح "مؤامرة" وقد يضر بحياة البشرية.

ونشر "كويلي" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تويتر" صورة الرسالة النصية التي تلقاها من وزارة الصحة في بلاده والتي تذكره بموعد حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المُستجد.

وأرفق كويلي الصورة بتغريدة قال فيها: "بإذن الله باجر (غدًا) أول جرعة لي من لقاح كوفيد ١٩، بعد اعتماده من هيئة الغذاء الدواء، و بچذي (هكذا) أكون وفيت بوعدي لمن قلت أول ما يتم اعتماده أنا أول من يأخذه، وهذا إثبات أني لست ضد أخذ اللقاح لكن كنت ضد إجبار الناس عليه وهو كان تحت بند الطوارئ، الآن أصبح مُعتمد".

وبعدها انتشرت صورة كويلي وهو يتلقى اللقاح على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بعبارات ساخرة من نظرية المؤامرة التي تبناها اليوتيوبر الكويتي قبل أشهر حين حذر من تلقي اللقاح بحجة أنه يضر بصحة الإنسان وبأن الهدف منه هو السيطرة على بني البشر.

وأعاد النشطاء نشر التغريدات التي كان قد نشرها كويلي والتي انتقد فيها فرض اللقاح على الشعوب وبأن موقع "يوتيوب" حذف مقطع فيديو تحدث فيه عن تسريبات الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، حول "كورونا".

وقال "كويلي" حينها بأن "يوتيوب" لم يكتفِ بحذف مقطع الفيديو، بل أرسل له بريدًا إلكترونيًا يخبره بأنه يحظر عليه نشر محتوى يتضمن معلومات طبية خاطئة تتناقض مع المعلومات الطبية التي تقدمها السلطات المحلية أو منظمة الصحة العالمية حول الفيروس.

وشبّه المغردون تصرف كويلي وبمسارعته للحصول على اللقاح بالفتاة التي تحذر زميلاتها من الارتباط بحجة أن "العزوبية" أفضل لهن لكنها تكون أول من ترتبط بحبيبها.

وانتقد عدد من النشطاء تدخل اليوتيوبر بالشؤون الطبية وبحديثه أن الهدف من اللقاح هو تقليل التعداد السكاني وبأنه مدعوم من عائلة روكفيلر التي تروّج لتقليل التعداد السكاني كما تحجج بأن الأطباء لم يحصوا الآثار الجانبية للقاح.