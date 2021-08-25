إعلامية لبنانية تحدث ضجة في مؤتمر جبران باسيل.. وصورتها تجتاح مواقع التواصل

يشهد الشارع اللبناني حالة من التوتر والغضب جراء الأزمة الاقتصادية وتفاقم المأساة المعيشيّة وتدهور القدرة الشرائية للرواتب واستمرار تفشّي فيروس كورونا وانهيار الليرة واحتكار البنزين لدى الحيتان من التجار والمسؤولين.

ولعل صورة لمراسلة لبنانية خلال مؤتمر صحفي للنائب جبران باسيل بعد جلسة المجلس النيابي قبل أيام لخّصت ما يشعر به الشارع اللبناني بكافة أطيافه وفئاته.

وأحدثت صورة مراسلة قناة الجديد رواند أبو خزام ضجّة واسعة وبلبلة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حين بَدت عليها علامات التململ خلال استماعها لكلمة المسؤول اللبناني فيما اتكأت على الحائط بانتظار انتهاء حديثه الذي على ما يبدو لم يعجبها.

لكن رواند أبو خزام لم تكن على دراية أن أحد المصورين التقط لها صورة تحوّلت لمادة دسمة للنقاش، حيث التقط نبيل إسماعيل نقيب المصوّرين الأسبق، مجموعة من الصور لها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها علّقت المراسلة رواند أبو خزام على الصور، ولم تبد انزعاجها منها، وأكدت أنها بالعكس شعرت أنها كانت عفوية.

في حين انتقد قسم من المغردين صورة رواند واعتبروها بأنها تلحق "موضة-Trend" كره الناس لزعيم ما للتلفت النظر.

وعلّق الناشط غسان جرمانوس في منشور له على حسابه الخاص عبر "فيسبوك"، على الصور المُنتشرة للإعلاميّة أبو خزام: "رَوند بيزعجها زعيم معيّن وبتتونّس بي زعيم آخر!

رَوند بتعرف تلحق trend كره الناس لزعيم لتلفت النظر بَس روند صيّادة صور مع غير زُعما.. بس تنظر إلى وجه روند وهيّي آخدي صورة مع زعيم بتحسّها وصلت لقمَة السعادة وحقّقت إنجاز.. رَوند بعد ما انتبهت انّو كلّ الزعما فاسدين وكلّهم منظومة وحدة بيتقاسمون أموال الناس ومستقبلهم وأحلامهم.. رَوند الحلوة من برّا بتبيّن زبالة من جوّا بس تشوف صورها مع كل هَل سياسيين.. رَوند بتوصّل صوتها لأن عندها منبر إعلامي ومعاش شهري من الإعلام اللبناني لي بيتقاضى أمواله من السياسيين.. رَوند مفكّرة انّو زعيمها بتحطّو عَرأسهاها وزعيم غيرها وحدو الفاسد لأن بعد في كتير متل رَوند، مش عم نقدر نغيّر البلد نحوالأفضلل ما تكون متل رَوند وخلّي شعارك: #كلن_يعني_كلن".

في المقابل، اعتبر مناصرو التيار الوطني الحر أن ما قامت به أبو خزام فيه قلة مهنية وقلة احترام لشخصية سياسية تمثل اللبنانيين.

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