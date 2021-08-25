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الراحمون يرحمهم الله.. حاكم دبي يبحث عن وافدين أنقذوا قطة قبل سقوطها من مرتفع

منشور 25 آب / أغسطس 2021 - 11:42
محمد بن راشد يبحث عن أشخاص أنقذوا قطة في دبي
محمد بن راشد يبحث عن أشخاص أنقذوا قطة في دبي

"الراحمون يرحمهم الله".. بهذه الكلمات غرد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتعبير عن فخره وإعجابه بتصرف مجموعة أشخاص نجحوا في إنقاذ قطة قبل سقوطها من شرفة منزل.

وأشاد الشيخ محمد بتكاتف عدد من الأشخاص لإنقاذ قطة كانت عالقة بشرفة إحدى البنايات في دبي، معربًا عن فخره وسعادته بكل مظهر للرحمة في "مدينتنا الجميلة".

وأعاد الشيخ محمد بن راشد نشر مقطع فيديو إنقاذ القطة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقها بتغريدة قال فيها: "الراحمون يرحمهم الرحمن … فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة … من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم".

وحصد مقطع الفيديو أكثر من 450 ألف مشاهدة، والآلاف الإعجابات والتعليقات التي أشادت بالفيديو وبحث حاكم دبي عن منقذي القطة لشكرهم.

وفي الوقت الذي لم يُعرف فيما إذا تمكن الشيخ محمد من الوصول الى الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، إلا أن المغردين عبروا عن إعجابهم بمبادرته الإنسانية.

يذكر أن حريقًا اندلع في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة بورسعيد في إمارة دبي وباشرت فرق الدفاع المدني بالتعامل معه.

ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

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