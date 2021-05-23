بعد ولادتها التوأم.. تعرف على زوجة الشيخ حمدان بن راشد

احتفلت عائلة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بولادة أحفاد جدد مع استقبال الشيخ حمدان وزوجته الشيخة شيخة توأمهما "شيخة" و"راشد".

وكشف الشيخ حمدان عن صورة تجمعه مع أبنائه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وهو يحمل كل واحد منهم في يد، ليكتفى بكتابة تعليق: "لله الحمد والمنة"، مضيفًا قلب باللون الأحمر وآخر باللون الأزرق.

وبهذه المناسبة، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي طرح تساؤلات عن زوجة الشيخ حمدان وأم توأمه الشيخة شيخة.

من هي الشيخة شيخة زوجة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؟

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ابنة الشيخ سعيد بن ثاني بن جمعه بن مكتوم آل مكتوم وابنة عمه الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

تبلغ من العمر 30 عامًا ولديها 8 اخوة وأخوات: 2 اشقاء الشيخة هند والشيخ مكتوم و6 غير أشقاء وهم الشيخة مدية والشيخ ثاني والشيخ راشد والشيخ أحمد والشيخ حشر والشيخ دلموك.

تزوجت من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في يوم 6 يونيو 2019.

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