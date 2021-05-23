راشد وشيخة.. ولي عهد دبي الشيخ حمدان يرزق بتوأم صبي وفتاة

رُزق ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، المُلقب بالشيخ فزاع، وزوجته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم بتوأم.

وشارك ولي العهد أخباره السارة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" لصورة باللونين الأزرق والوردي في إشارة الى جنس التوأم أي ذكر وأنثى.

وذكر الشيخ حمدان بأنه أطلق على التوأم "راشد"، تيمنًا باسم جده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، و"شيخة" على اسم والدتها شيخة.

كما شارك ولي عهد دبي صورة توأمه والتي يظهر فيها هو يحمل توأمه أثناء جلوسه على أريكة، مع وجود صورة خلفه لجده الراحل، الشيخ راشد.

وبمجرد أن أعلن عن النبأ السار أنهالت التهاني عبر منصات التواصل الاجتماعي لتهنئة الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، وكذلك الشيخ حمدان بن محمد بالمولودين الجديدين.

زواج الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

تزوج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في يوم 6 يونيو 2019 من الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.

مت إضاءة قصر دبي بالكامل للإعلان عن حفل الزفاف، كما أُرسلت دعوات الحضور الملكية في صندوق فخم يحمل الدعوة مع أواني ذهبية مليئة بالحلوة العمانية.

ومنذ إعلان نبأ زواج ولي عهد دبي حتى بدأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بأخبار العائلات الحاكمة في الوطن العربي بتداول صور لزوجته الشيخة شيخة في مرحلة الطفولة.

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ومن المعروف لدي العائلات الملكية الخليجية انهم لا يقوموا بنشر صور العروسين ويكتفوا بنشر صور العرايس في مرحلة الطفولة.

من هي الشيخة شيخة عروس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؟

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ابنة الشيخ سعيد بن ثاني بن جمعه بن مكتوم آل مكتوم وابنة عمه الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

تبلغ من العمر 28 عامًا ولديها 8 اخوة وأخوات: 2 اشقاء الشيخة هند والشيخ مكتوم و6 غير أشقاء وهم الشيخة مدية والشيخ ثاني والشيخ راشد والشيخ أحمد والشيخ حشر والشيخ دلموك.

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