بعد ولادته بدقائق.. رقصة فيل رضيع تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نال مقطع فيديو لفيل رضيع يبلغ من العُمر 20 دقيقة، وهو يخطو أولى خطواته المُحرجة والخرقاء وكأنه يرقص تحت إشراف فيل بالغ إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وقالت صحيفة "هندستان تايمز" الهندية، في تقريرٍ لها إنه على الرغم من كون الفيديو قديمًا؛ إلَّا أنه أثار تفاعلًا كبيرًا بعدما نشره الضابط لدى الخدمة الخارجية الهندية IFS "سوزانتا ناندا"، على حسابه الخاص على موقع التدوين "تويتر".

A twenty minutes old calf. Finding its feet & dancing into his new world 💕



A feet that will take him miles & miles in coming days. pic.twitter.com/1SsAtUC8Sj