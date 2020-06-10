بعد ولادته بدقائق.. رقصة فيل رضيع تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نال مقطع فيديو لفيل رضيع يبلغ من العُمر 20 دقيقة، وهو يخطو أولى خطواته المُحرجة والخرقاء وكأنه يرقص تحت إشراف فيل بالغ إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وقالت صحيفة "هندستان تايمز" الهندية، في تقريرٍ لها إنه على الرغم من كون الفيديو قديمًا؛ إلَّا أنه أثار تفاعلًا كبيرًا بعدما نشره الضابط لدى الخدمة الخارجية الهندية IFS "سوزانتا ناندا"، على حسابه الخاص على موقع التدوين "تويتر".

A twenty minutes old calf. Finding its feet & dancing into his new world 💕



A feet that will take him miles & miles in coming days. pic.twitter.com/1SsAtUC8Sj — Susanta Nanda (@susantananda3) June 8, 2020

وأرفق "ناندا" مقطع الفيديو بتغريدة قال فيها: "دُغفل صغير يبلغ من العُمر 20 دقيقة، يتعثر بينما يخطو أولى خُطواته في المشي ليبدو، وكأنه يرقص".

وقالت الصحيفة الهندية بمجرد مُشاهدتك الفيديو يغمرك شعور غامض بالدفء.

وحظي مقطع الفيديو إعجاب الكثيرين ولمس قلوبهم؛ إذ بلغ عدد المشاهدات أكثر من 97 ألف مُشاهدة.

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "إنه أمر لا يصدق، في الواقع، جمال الطبيعة الأم! إنه فيديو يلامس القلوب لرؤية الفيل الأم يتحول بشكل وقائي ويدعم الطفل الجامبو من خلال دفع جذعها حول ساق الجامبو الصغير".

وكتب آخر: " الأمهات تحمي أطفالهن دائمًا".

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