بعد ولادته دون جلد.. رضيع يتحدى توقعات الأطباء ويعيش حتى عمر 6 أشهر

تحدى رضيع توقعات الأطباء بالبقاء على قيد الحياة 6 أشهر، على الرغم من ولادته دون جلد.

كان كل من جيسيكا كيبلر وجاك شاتوك، من بلدة "وارويكشاير" البريطانية، في الـ 19 عامًا من عمرهما، عندما استقبلا مولودهما "كايدن".

لكن وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وُلد "كايدن" مبكرًا عن موعد ولادته بـ 10 أسابيع في مستشفى "نوتنغهام سيتي"، في 24 نوفمبر، وكان وزنه حوالي 1 كغم، وتفاجأ الأطباء ووالدا الرضيع بإصابته بمرض تسبب في ولادته دون جلد.

لم تستطع جيسيكا وجاك، حمل رضيعهما لمدة 10 أيام، كما استغرق الأمر 6 أسابيع لبدء نمو جلد مرة أخرى لـ"كايدن".

وعلى الرغم من تحذير الأطباء للوالدين وتوقعاتهم بعدم قدرة الرضيع على النجاة وأنه قد يموت قريبًا، إلى أن ذلك الرضيع تحدى توقعاتهم وأصبح الآن عمره 6 أشهر.

يجدر بالذكر أنه قبل شهر، خضع "كايدن" إلى جراحة لترقيع الجلد من بطنه إلى ذراعه الأيمن، كما أنه من المتوقع أن يحتاج إلى 4 عمليات أخرى على الأقل خلال العام القادم، هذا ويُذكر أنه سبق وتم نقله للطوارئ في مستشفى وارويك" 6 مرات.

ووفقًا للتقارير الطبية، وُلد "كايدن" بجلد على وجهه فقط، وكان يكافح ضد العديد من الأمراض، بما في ذلك، تعفن الدم والالتهاب المعوي القولوني الناخر التي يموت فيها جزء من الأمعاء، بالإضافة إلى أحد انوع الهربس وانحلال البشرة الفقاعي التهاب والقصيبات.

وبالإضافة إلى تحديه توقعات الأطباء، يبلغ وزن "كايدن" حاليًا، 4 كغم، وقالت "جيسيكا": "أخبرنا الأطباء مرتين أن كايدن لن ينجو، ولكننا قررنا بذل قصارى جهدنا لعلاجه وانقاذه".



يجدر بالذكر أن "جيسيكا" واجهت بعض المشاكل الصحية أثناء الحمل، حيث أُصيبت باستسقاء الكلية، كما عانت من نزيف قبل حوالي 3 أشهر من موعد ولادة "كايدن" المقرر، وقبل الولادة المبكرة. وحاليًا، يتم فحص "كايدن" خارج البلاد من قِبل الخبراء.

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