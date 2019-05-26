دخل موسوعة "غينيس".. رجل يفرقع 200 بالونة خلال 14 ثانية

حصل أحد محبي موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية على لقب آخر عندما استخدم مسمارًا لفرقعة 200 بالونة في 14.77 ثانية.

وأمسك ديفيد راش، الذي يحمل أكثر من 100 لقب من موسوعة غينيس للأرقام القياسية بما في ذلك تناول معظم حبات الذرة باستخدام عود أسنان في ثلاث دقائق، المسمار في يده وجرى على طول جدار مزين ببالونات منتفخة في مقر شركة RCN Technologies الجديد في نوكسفيل، بولاية تينيسي الأمريكية .

وحطم راش ، الذي يستهدف من أرقام غينيس تعزيز دراسة العلوم التكنولوجية STEM، الرقم القياسي السابق البالغ 33.74 ثانية لفرقعة 200 بالونة بمسمار والذي حصل عليه أشريتا فورمان في نيويورك في عام 2014.

وسجل راش الرقم القياسي "المائة" في وقت سابق من شهر مايو الجاري عندما وضع 100 شمعة مشتعلة في فمه واحتفظ بها لمدة 30 ثانية.

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