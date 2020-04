بعد 18 شهرًا من المحاولة.. بريطاني يتوصل الى خلطة KFC السرية ويصيب الناس بالجنون

تحوّل رجل بريطاني من شخصية عادية الى بطل عالمي بعد توصله الى خلطة الدجاج السرية لوجبات "كنتاكي-KFC" الشهيرة، بعد أن أمضى 18 شهرًا في العمل لإتقان الوصفة السرية.

وقال "دان فيل"، من مدينة وارويكشاي، بأن الحجر المنزلي وفرض حظر التجوال في بلاده وإجبار المطاعم على إغلاق أبوابها دفعه لمحاولة التوصل الى النكهة المطلوبة.

You wanted to know how to make #KFC at home. Here’s my recipe which took me nearly 18 months to perfect. #thedarkKFC pic.twitter.com/gI12R3NDGD