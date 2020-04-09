بعد 18 شهرًا من المحاولة.. بريطاني يتوصل الى خلطة KFC السرية ويصيب الناس بالجنون

تحوّل رجل بريطاني من شخصية عادية الى بطل عالمي بعد توصله الى خلطة الدجاج السرية لوجبات "كنتاكي-KFC" الشهيرة، بعد أن أمضى 18 شهرًا في العمل لإتقان الوصفة السرية.

وقال "دان فيل"، من مدينة وارويكشاي، بأن الحجر المنزلي وفرض حظر التجوال في بلاده وإجبار المطاعم على إغلاق أبوابها دفعه لمحاولة التوصل الى النكهة المطلوبة.

You wanted to know how to make #KFC at home. Here’s my recipe which took me nearly 18 months to perfect. #thedarkKFC pic.twitter.com/gI12R3NDGD — Dan Fell 💭🏏💻 (@TheKidLewis) March 28, 2020

وكشف "دان فيل" عن نسخته من خلطة الأعشاب والتوابل الـ 11 على "تويتر"، مشيرًا الى أن "الوصفة السرية" تتحسن في كل مرة يقوم بإعدادها.

وحمّل "دان" مقطع فيديو عن كيفية صنع دجاج KFC المزيف في المنزل - وقد أصيب الناس بالجنون بسبب ذلك.

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وأضاف "دان": "يجب أن يكون لديك مقلاة عميقة، وتحتاج إلى المزيج الصحيح من الأعشاب والتوابل. ويحتاج الزيت إلى حرارة 160-165 درجة مئوية لا أكثر ولا أقل".

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وأشار "دان" إلى أن وجبات الدجاج التي يقوم بتحضيرها لا يمكن تمييزها عن وجبات "كي إف سي".

أما بالنسبة للمقادير، فأشار "دان" الى أنها تألف من:

المقادير:

5 أكواب من الدقيق العادي

4 ملاعق كبيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة فلفل أبيض

2 ملعقة كبيرة بودرة ثوم

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة كبيرة مسحوق خردل

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة فلفل اسود

1/2 ملعقة كبيرة من البردقوش

1/2 ملعقة كبيرة زعتر

1/3 ملعقة كبيرة من ملح البحر

وحول طريقة التحضير قال "دان":

اخلط الدقيق والتوابل معًا في وعاء أضف الدجاج - الذي يجب أن يكون في درجة حرارة الغرفة - إلى المزيج الجاف قم بخلط بياض مع الحليب - أضف الدجاج إليه نعيد الدجاج إلى التوابل ونغلفه جيدًا قليها بالزيت الساخن - 162.5 درجة مئوية للحصول على قطع الدجاج المقرمشة المثالية - لمدة خمس إلى ست دقائق إذا كان لديك فرن تدفئة، قم بتشغيله إلى 80 درجة مئوية أثناء قلي الدجاج

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