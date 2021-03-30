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بعد 20 عامًا من الانتظار.. الإفراج عن الأسير الفلسطيني مجد بربر

منشور 30 آذار / مارس 2021 - 05:32
مجد بربر وعائلته
مجد بربر وعائلته

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين، عن الأسير مجد بربر بعد أن أمضى 20 عام في الأسر.

وقبل خروجه بساعات، احتجزت قوات المخابرات الأسير بربر من أمام سجن النقب الصحراوي، حيث اقتادته للتحقيق في المسكوبية، لتفرج عنه بعد ساعات، ولينطلق موكب الاستقبال إلى مسقط رأسه في بلدة راس العمود بالقدس المحتلة.

وتتعمد سلطات الاحتلال سياسة "اعتقال الأسرى المقدسيين فور الافراج عنهم"، خاصة للأسرى الذين قضوا سنوات في السجن، أو النشطاء، ويفرج عنهم بشروط أبرزها الإبعاد عن القدس لعدة أيام، أو منع الاحتفالات ورفع الرايات والأعلام خلال الإفراج.

وكان في استقبال الأسير بربر كل من زوجته وابنه وابنته زينه الى جانب جماهير حاشدة من أبناء البلدة بالزغاريد والزهور مرددين الهتافات الداعمة للأسيرات والأسرى وتحريرهم من سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير برير اعتقل بتاريخ 30-3-2001، ليتنقل في جميع سجون الاحتلال، كما خاض عدة إضرابات عن الطعام، وتعرض للتنكيل في سجون الاحتلال.

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كلمات دالة:مجد بربرفلسطينالقدس

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