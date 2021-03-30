بعد 20 عامًا من الانتظار.. الإفراج عن الأسير الفلسطيني مجد بربر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين، عن الأسير مجد بربر بعد أن أمضى 20 عام في الأسر.

وقبل خروجه بساعات، احتجزت قوات المخابرات الأسير بربر من أمام سجن النقب الصحراوي، حيث اقتادته للتحقيق في المسكوبية، لتفرج عنه بعد ساعات، ولينطلق موكب الاستقبال إلى مسقط رأسه في بلدة راس العمود بالقدس المحتلة.

انتظرته 20 عاماً.. الأسير مجد بربر يعود حراً لحضن عائلته في القدس المحتلة.#فلسطين pic.twitter.com/AhlV9GglBk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 29, 2021

وتتعمد سلطات الاحتلال سياسة "اعتقال الأسرى المقدسيين فور الافراج عنهم"، خاصة للأسرى الذين قضوا سنوات في السجن، أو النشطاء، ويفرج عنهم بشروط أبرزها الإبعاد عن القدس لعدة أيام، أو منع الاحتفالات ورفع الرايات والأعلام خلال الإفراج.

#شاهد الأسيـر المقدسي مجد بربر عقب الإفراج عنه: "زوجتي هي وطني، استطاعت أن تقدم لأطفالي كل ما يلزمهم على مدار 20 عاماً". pic.twitter.com/QeTbNRyjfg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 29, 2021

وكان في استقبال الأسير بربر كل من زوجته وابنه وابنته زينه الى جانب جماهير حاشدة من أبناء البلدة بالزغاريد والزهور مرددين الهتافات الداعمة للأسيرات والأسرى وتحريرهم من سجون الاحتلال.

أغاني فلسطينية من عرس الأسير مجد برر الذي تحرر من السجن بعد 20 عامًا 🇵🇸😍 pic.twitter.com/rZ8A9yRsiU — أغاني فلسطين (@PalestinianSong) March 29, 2021

يذكر أن الأسير برير اعتقل بتاريخ 30-3-2001، ليتنقل في جميع سجون الاحتلال، كما خاض عدة إضرابات عن الطعام، وتعرض للتنكيل في سجون الاحتلال.

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