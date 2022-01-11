بعمر 10 سنوات .. تمتلك شركتين وفي طريقها للتقاعد كأصغر مليونيرة

أعلنت أصغر مليونيرة في العالم "بيكسي" أنها تخطط للتقاعد بعد 5 سنوات على الرغم من أن شركتيها تحققان أرباحًا ضخمة سنويًا.

وقالت "بيكسي"، البالغة من العمر 10 سنوات، بأنها قررت التقاعد بعمر الـ15 عامًا رغم أنها كانت تخطط للعمل حتى سن الـ100 عام.

وكانت "بيكسي" قد أنشأت شركة الألعاب "بيكسيز فيدجيتس-Pixie's Fidgets" العام الماضي، وتحقق لها أرباحًا ضخمة بالملايين، كما لها شركة أخرى أسستها والدتها "روكسي جاسينكو" وأطلقت عليها اسم "بيكسيز بوز-Pixie's bows"، وهي شركة إكسسوارات شعر للأطفال.

ورغم من نجاحها الكبير، لا تريد والدة "بيكسي" أن تشعر ابنتها بضغط العمل في الشركة، وتقول إن بإمكانها التقاعد في سن 15 عاما إذا أرادت ذلك.

وتابعت: "الشيء الأكثر إثارة بالنسبة لي هو روح المبادرة التي تمتلكها ابنتي الصغيرة في مثل هذه السن المبكرة، والتي لم أكن أمتلكها وأنا بعمرها على الرغم من أنني كنت مضطرة للنجاح”.

وأردفت تقول: "أعتقد أن أهم شيء بالنسبة لي هو قيادتها كرائدة أعمال. نعم، لقد قمت بتمكينها، هي طفلة موهوبة وهو الجزء الأكثر أهمية بالنسبة لي".

كما حققت "بيكسي" نجاحًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 100000 شخص على تطبيق "إنستغرام".

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