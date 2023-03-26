بـ العنبر والمسك والعود: هكذا يتم تبخير وتطييب المسجد النبوي

البوابة - كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي عن الطريقة التي بدأت فيها تطييب وتبخير المسجد النبوي احتفاءً بضيوف الرحمن طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

ونشر الحساب الرسمي لـ وكالة شؤون المسجد النبوي على موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو يُظهر الطريقة التي يتم فيها تطييب المسجد النبوي، ثاني أقدس موقع في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، وتبخير قاصديه بالعود الفاخر العنبر والمسك والعود.

وذكرت الوكالة أنها زوّدت إدارة التطييب بـ28 كيلوغرامًا من العود الطبيعي، بالإضافة 300 لتر من العطور والزيوت العطرية، لاستخدامها في تطييب المسجد النبوي خلال شهر رمضان لعدة فترات على مدار اليوم.

تبخير وتطييب المسجد النبوي

وتم تحديد أكثر من 1400 جولة خلال شهر رمضان لتعطير المسجد والمصلين باستخدام مجموعة من الزيوت الأساسية مثل العنبر والمسك والعود.

وطوال أيام شهر رمضان المبارك، سيتم تطهير المسجد النبوي خمس مرات يوميًا، كما يتم تطهير قواعد الأعمدة وصناديق الأحذية ثلاث مرات يوميًا، وتنظف دورات المياه وتعقم عشر مرات يوميًا.

وتأتي عملية تطييب وتطهير المسجد النبوي تأكيدًا للعناية الفائقة التي توليها إدارة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي من خلال تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمصلين والزائرين.

أما فيما يتعلق بتنظيف المسجد النبوي وتعقيمه، يتم استخدام 92 آلة لغسيل الأرضيات و 300 آلة لكنس سجاد المسجد النبوي و 1500 معطرات للأرضية و 18 ألف معقمات صديقة للبيئة و10 آلاف كرسي متحرك لكبار السن.

يذكر أن صلاة التراويح في المسجد النبوي بالمدينة المنورة شهدت إقبالًا كبيرًا من المصلين الذين يؤدون صلاتهم في جو روحي يدعمه نظام أمني شامل من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

