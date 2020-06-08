بفستان أبيض وبدلة توكسيدو.. عروسان ينضمان لاحتجاجات "جورج فلويد"

تحوّلت احتجاجات "حياة السود مهمة" في فيلادلفيا إلى احتفالات عارمة يوم السبت الماضي بعد انضمام زوجين متزوجين حديثًا إلى المسيرة للتعبير عن تضامنهما مع "جورج فلويد" أثناء احتجازه في مدينة منيابوليس.

وحرصت العروس "كيري آن" على ارتداء فستان زفاف أبيض فيما حرص "مايكل جوردون" على ارتداء بدلة توكسيدو أسود أنيقة وتوسطا المحتجين الذين رفعوا شعارات تحارب العنصرية بكافة أشكالها.

A couple just got married along the protest route in Philly, and then immediately joined the march. pic.twitter.com/U5aPx3WOtJ — Bradford Pearson (@BradfordPearson) June 6, 2020

وبدأ "مايكل" وزوجته "كيري" حفل زفافهما الصغير أمام فندق لوغان وسط تصفيق حار من المتظاهرين، و"انتهى الأمر إلى أن تكون لحظة قوية للغاية تصدر عناوين الصحف الأمريكية".

وقالت العروس: "في يوم زفافنا، ألتقي بزوجي كرجل أسود قويّ وممثل جيّد لما نحن عليه كشعب، كمثل باقي رجالنا... نحن نشعر بحركة الناس، ولقد كانت لحظة تمكينية بالنسبة لنا".

ومن جهته، أفاد زوجها أنّهما يتعاطفان مع القضيّة المطروحة بشأن العنصريّة، كونه من أصل كاريبي وزوجته من أصل جامايكي، فبالنسبة لكليهما، الوقفة التضامنية تمنحهما طاقة إيجابيّة، خصوصًا في يوم زفافهما.

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