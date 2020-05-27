بفضل "تصويبة" مايكل جوردن قبل 3 عقود.. حلقة سلة بـ18 ألف دولار

أعلنت دار "هيريتيدج- Heritage" للمزادات عن بيع "حلقة سلة" واللوح الخلفي الذي صنع عليه الأسطورة الأمريكي "مايكل جوردن" تصويبته المميزة في عام 1989 مقابل 18000 دولار.

وقالت إدارة الدار في بيان رسمي أن المزاد انتهى في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، حيث حصلت عدة قطع إضافية من تذكارات شيكاغو بولز على مرتبة الشرف في البيع عبر الإنترنت.

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وأشارت الى أن "جوردان" سجل في هذه الحلقة الرمية الحاسمة التي اشتهرت بلقب "التصويبة" والتي قاد بها فريقه شيكاغو بولز للفوز 101/ 99 على كليفلاند كافالييرز في الثانية الأخيرة من مباراتهما بالدور الفاصل لدوري السلة الأميركي للمحترفين في 1989.

وتحظى هذه الرمية بأهمية بالغة نظرًا لأنها قادت فريق "جوردان" للفوز في اللحظة الأخيرة، ليتأهل إلى الدور التالي من الأدوار الفاصلة لمجموعة الشرق ما جعل اللاعب الأسطورة السابق يقفز عاليا احتفالا بهذه الرمية التي أطلق عليها المشجعون لقب "التصويبة".

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وقال "كريس آيفي"، مدير تذكارات الرياضة في دار Heritage للمزادات: "يبدو أنه لا يمكن للمعجبين الحصول على ما يكفي من تذكارات مايكل جوردن خاصة بعد عرض الفيلم الوثائقي The Last Dance".

وتابع: "منذ عرض الحلقة الأولى للفيلم الوثائقي، شهدت مقتنيات ماكل جوردان قفزة كبيرة في قيمتها".

وأردف يقول: "يتم شراء البطاقات والمقتنيات التي ارتداها جوردان بسرعة فائقة، بالإضافة الى قطع من تاريخ بولز كانت أغلى القطع في المزاد".

فيلم الرقصة الأخيرة- The Last Dance

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هو سلسلة وثائقية رياضية أمريكية أنتجت عام 2020 من قبل ESPN Films و Netflix.

تتحدث عن فريق كرة السلة الأمريكي شيكاغو بولز في الفترة ما بين 1997-1998.

وتركز أحداث الفيلم على موسم "مايكل جوردن" الأخير مع فريق شيكاغو بولز.

ويحتوي الفيلم على لقطات حصرية من قبل كل من كان لديه تصريح دخول إلى Bulls ، بالإضافة إلى مقابلات مع العديد من شخصيات NBA بما في ذلك Jordan و Scottie Pippen و Dennis Rodman و Phil Jackson.