بقيمة 3 آلاف دولار.. إتهام منتخب عربي لكرة القدم بسرقة أحذية من متجر رياضي

أشعلت لقطات سجلتها كاميرات أحد المحلات المخصصة للأدوات والمنتجات الرياضية في أستراليا تظهر لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم المُصغرة وهم يسرقون أحذية رياضية مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قناة "news7" الأسترالية أول من نشر مقطع فيديو مراقبة خاص بالمحل التجاري، والذي يُظهر عدة أشخاص يرتدي البعض منهم سترات تحمل شعار المنتخب التونسي، ويضع بعض هؤلاء الأشخاص أحذية رياضية جديدة داخل حقائب كانت بحوزتهم.

وقال "أليكس درافكوفيتش" مساعد مدير محل بيع التجهيزات الرياضية للقناة بأن لاعبي المنتخب التونسي سرقوا تسعة أحذية تصل قيمتها المالية إلى حوالي 3 آلاف دولار، مضيفًا أنه أدرك ما حدث بعد مغادرة هؤلاء الأشخاص للمحل.

وتابع المتحدث: "عندما واجه موظفو المحل لاعبي المنتخب التونسي بالأمر، أنكر هؤلاء الأشخاص سرقة الأحذية الرياضية، وأكدوا أنهم كانوا يجربونها فقط. وأضاف أن نصف هؤلاء الأشخاص كانوا يرتدون تلك الأحذية".

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وأشار إلى أن المعنيين بالأمر أرجعوا ثمانية أزواج من الأحذية الرياضية، فيما لم توجه الشرطة الأسترالية أية اتهامات للاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة، واعتبرت الشرطة أن ما حصل كان نتيجة سوء تفاهم.

في المقابل، نشر لاعب المنتخب التونسي عمر نصري لكرة القدم المصغرة فيديو له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونفى نصري في الفيديو الذي تصل مدته إلى دقيقتين خبر سرقة الأحذية الرياضية.

وقال نصري: "الكلام الذي قيل ليس صحيحًا، فالذي وقع هو أننا دخلنا إلى المحل. قال لنا رئيس البعثة إن كل واحد منا لديه مبلغ معين من أجل شراء شيء ما". وأضاف :"لم يسرق منا أي شيئ...كنا ننتظر رئيس البعثة من أجل أن يسدد ثمن ما كنا نجربه (من أحذية)".

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من جهة أخرى، قالت وزيرة الشباب والرياضة التونسية سنية بالشيخ إنها تفاجأت عند مشاهدتها للفيديو، الذي يظهر فيه بعض أعضاء المنتخب التونسي لكرة القدم في محل للأحذية الرياضية بأستراليا.

وأضافت الوزيرة: "ما وقع فضيحة لتونس في حال ثبت ما نشرته وسائل إعلام أسترالية، مؤكدة أنها بعث برسالة إلى المسؤولين المعنيين من أجل معرفة ما حدث، وكذلك الإجراءات التي اتخذوها".

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