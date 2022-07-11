بكاء الشيخ علي الحذيفي في صلاة الفجر بعد ساعات من وفاة والدته

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي والدة الشيخ علي الحذيفي ، إمام وخطيب المسجد النبوي، التي وافتها المنية يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذو الحجة 1443.

وتفاعل النشطاء مع الشيخ الحذيفي الذي لم يتمكن من حبس دموعه خلال أداءه صلاة فجر السبت، 9 يوليو، وانهار باكيًا حزنًا على والدته التي كانت قد توفت قبل ساعات حيث رتل آيات القرآن الكريم بحزنٍ وحرقة وألم.

وتداول المغردون عبر وسم #عل_الحذيفي مقطع الفيديو للشيخ الحذيفي وهو يؤم الناس في صلاة فجر اليوم بثبات عجيب، حتى وصل إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُها النَّفسُ المطمئنةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضيةً مَرْضيَّةً فَادْخلي في عبادي وَادْخلي جنتي﴾، عندها بدأ في البكاء.

وحمل وسم #علي _الحذيفي دعوات من نشطاء التواصل الاجتماعي للأم الراحلة بالرحمة والمغفرة:

وقال أحد المغردين عبر تويتر: "توفيت والدة الشيخ الحذيفي وكانت الصلاة عليها فجر يوم أمس، فذهب وأمَّ الناس في الصلاة بثبات حتى وصل إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُها النَّفسُ المطمئنةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضيةً مَرْضيَّةً فَادْخلي في عبادي وَادْخلي جنتي﴾".

وأضاف مغرد ثان: "كنتُ ممن صلى خلفه هذه الصلاة، فعلاًما شعرنا بشيء وعندما بكى في آخر سورة الفجر قلنا خشوع وخشية، ولما بكى في صلاة الجنازة قلنا ما زالت الدمعة تغلبه، حتى رأينا تغريدة بعد الفجر عن وفاة أمه رحمها الله، رجل من أهل الآخرة نحسبه كذلك".

وتابع مغرد ثالث: "ياالله رحمتك ولطفك وجبرك، من أصعب المواقف أن تصلي على والدتك".

يذكر أن والدة الشيخ علي الحذيفي قد توفت يوم الجمعة وأقيمت الصلاة عليها فجر يوم السبت بالمسجد النبوي، ودفنت بالبقيع الغرقد.

علي الحذيفي

اسمه الكامل: علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

ولد في 1 رجب 1366هـ الموافق 22 مايو 1947م بقرية القرن المستقيم بالعرضية الشمالية جنوب منطقة مكة المكرمة.

إمام وخطيب للمسجد النبوي منذ عام 1402هـ حتى الآن، وهو من أشهر القراء في العالم الإسلامي.

تعليم الشيخ علي الحذيفي