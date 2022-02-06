بكلماتٍ مؤثرة .. أميرة الطويل ترثي الطفل ريان

نعت شخصيات مشهورة في عالم السياسة والفن والرياضة الطفل المغربي ريان بعد إخفاق الجهود الحثيثة التي بذلتها فرق الإغاثة لإخراجه من بئر مهجورة لنحو 5 أيام من بينهم سيدة الأعمال أميرة الطويل.

ففي السعودية، نشرت السيدة أميرة الطويل تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" رثت فيها الطفل الراحل ريان بعد أعلان الديوان الملكي المغربي وفاته مساء أمس السبت، 5 فبراير 2022.

"إن في الجنة بابا يقال له: الرَّيَّانُ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم"

قد صمت يا ريان في المضيق، ليس لنا الا ان ندعوا الله بأن يجبر قلب والدتك وأهلك ويرزقهم الصبر والسلوان

لاخوف عليك مع رب العالمين الرحيم في جنات النعيم، استودعناك الله الذي لا تضيع ودائعه — أميرة الطويل (@AmeerahAltaweeL) February 5, 2022

وكتبت أميرة الطويل في تغريدتها: "إن في الجنة بابا يقال له: الرَّيَّانُ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم" قد صمت يا ريان في المضيق، ليس لنا إلا أن ندعوا الله بأن يجبر قلب والدتك وأهلك ويرزقهم الصبر والسلوان لا خوف عليك مع رب العالمين الرحيم في جنات النعيم، استودعناك الله الذي لا تضيع ودائعه".

كما نعى نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء السبت، الطفل المغربي ريان.

وقال ابن راشد على حسابه بموقع "تويتر"، "خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان.. وللشعب المغربي الشقيق.. وللإنسانية جمعاء التي فُجعت لفقده… رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان .. وللشعب المغربي الشقيق .. وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده … رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2022

وفي مصر، نعى شيخ الأزهر الشريف، الإمام أحمد الطيب، الطفل المغربي ريان، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالدي ريان، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية، داعيًا "المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعالميًا، نعى نادي برشلونة الإسباني الطفل ريان وقدم لأسرته الطفل ريان خالص العزاء في تغريدة على حسابه على تويتر جاء فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعله طير من طيور الجنة".

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان. بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه وكافة أسرته. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 5, 2022

كما غرد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على حسابه على "تويتر" معلقًا: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل #ريان.. مشاعرنا وقلوبنا مع والديه، وتعازينا للشعب المغربي والإنسانية جمعاء على هذه الفاجعة".

نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل #ريان.. مشاعرنا وقلوبنا مع والديه، وتعازينا للشعب المغربي والإنسانية جمعاء على هذه الفاجعة... — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 5, 2022

كما أعرب نادي ليفربول عن حزنه الشديد لوفاة الطفل ريان وكتب تغريدة تقول: "بالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه. مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد".

قلوب الجميع في نادي ليفربول مع الطفل المغربي #ريان ونتمنى أن يعود إلى أهله سالمًا وبصحة جيدة ❤️ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 5, 2022

وفي فرنسا نشر نادي باريس سان جيرمان تغريدة على حسابه داعيًا للطفل ريان بالرحمة وقال: "رحم الله الطفل ريان!".

رحم الله الطفل ريان! 🖤 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 5, 2022

وكانت عملية انتشال الطفل الراحل ريان من البئر قد جذبت اهتمام العالم أجمع، إذ قامت فرق الإنقاذ بعملية حفر معقدة على مدى الأيام الخمسة الماضية لفتح نفق أفقي إلى البئر ولكن في النهاية، توفي الطفل قبل وصول فرق الإنقاذ.

ونعى الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي الملك محمد السادس اتصالًا هاتفيًا بوالدي ريان لمواساتهما.