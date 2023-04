بكلمات رقيقة .. ولي العهد الأردني يهنئ خطيبته رجوة بعيد ميلادها

توجه ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، نحو حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" من أجل توجيه رسالة "رقيقة" لخطيبته الآنسة رجوة آل سيف بمناسبة يوم ميلادها حيث أتمت عامها الـ29 اليوم.

ونشر الأمير الحسين بن عبدالله صورة بالأبيض والأسود لخطيبته الحسناء رجوة وهي تمسك بيدها لجام الخيل وأرفقها بعبارات لطيفة بهذه المناسبة السعيدة.

وقال الأمير الحسين بمنشور عبر “إنستغرام”: غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".

ثم أعاد الأمير الحسين كتابة التهنئة ذاتها باللغة الإنجليزية، قال فيها: “Wishing my dearest Rajwa a very happy birthday! Looking forward to a life of love, compassion and commitment with you”.

حفل زفاف الحسين ورجوة

أعلن الديوان الملكي الهاشمي في أغسطس/آب 2022 نبأ خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في منزل ذويها في العاصمة السعودية الرياض بحضور الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا وعدد من أفراد العائلة الهاشمية.

ومن المقرر أن تحتفل العائلة المالكة في الأردن بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران عام 2023 ميلادي الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري.

من هي رجوة آل سيف

ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الديوان الملكي الأردني نبأ خطوبة ولي العهد الأمير الشاب الحسين بن عبدالله الثاني، سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث لمعرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بالعروس رجوة وحياتها الشخصية.

رجوة آل سيف

اسمها: رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف

رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف الأب: خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف

خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف الأم: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري

السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري مكان الولادة: الرياض

الرياض تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994

دراسة رجوة آل سيف

الدراسة الثانوية: درست في إحدى مدارس الرياض

البكالوريوس: كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

الحسين بن عبدالله

الاسم : الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين بن عبدالله الأول بن الحسين الهاشمي

الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين بن عبدالله الأول بن الحسين الهاشمي تاريخ الولادة: 28 يونيو 1994

28 يونيو 1994 مكان الولادة: عمان

عمان اللقب: ولي عهد الأردن

ولي عهد الأردن الرتبة العسكرية: نقيب في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي

دراسة الأمير الحسين