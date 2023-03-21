بكلمات مؤثرة.. الملكة رانيا تعايد والدتها بمناسبة عيد الأم

البوابة - احتفلت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الأم وعايدت والدتها بصورة لطيفة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام".

وقالت الملكة رانيا في هذه المناسبة: "شكرًا لأنك دائمًا تذكرينا بما هو مهم في الحياة… واليوم هو أنت".

واختارت الملكة رانيا الاحتفال بهذه المناسبة من خلال كشاركة صورة جمعتها بوالدتها السيدة إلهام الراسخ الياسين وشقيقتها دينا الياسين وابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني خلال تواجدهم في حفلة الحناء أو حفلة الوداع والتي أقيمت للأميرة الشابة في 7 مارس 2023 بقصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان.

وتفاعل متابعي الملكة رانيا على تطبيق "إنستغرام"، والبالغ عددهم نحو 8 مليون شخص، مع صورة الملكة رانيا "العائلية"، ووجهوا لها ولوالدتها عبارات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة.

كما أشار عدد من المعلقين عن التشابه الكبير بين الملكة رانيا ووالدتها السيدة إلهام الياسين، وبأنها ورثت منها ابتسامتها وملامحها الراقية.

وكانت العائلة الملكية الأردنية قد احتفلت في 12 مارس 2023، بعقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله من السيد جميل ألكساندر ترميوتس في بيت الأردن، مقر إقامة الملك وعائلته، بحضور عدد من الأمراء والأميرات وكبار الشخصيات من عدة دول عربية شقيقة.

وزف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني شقيقته الصغرى الأميرة إيمان إلى القاعة التي جرى فيها عقد القران، وكانت عبارة عن قاعة خارجية زجاجية مزينة بالورود، وسلمها إلى والدها الملك عبد الله، لإتمام مراسم "كتب الكتاب" أو "عقد القران" أمام الحضور، في مشهد لم تتمالك الملكة رانيا دموعها أمامه.

كما ظهرت الملكة وهي تحمل حقيبة كُتب عليها "إيماني"، وهو اللقب الذي تطلقه على ابنتها.

من هي والدة الملكة رانيا

والدة الملكة رانيا هي السيدة إلهام الراسخ، والتي باتت تلقب بـ"إلهام الياسين" بعد زواجها من الدكتور الراحل فيصل صدقي الياسين.

تنحدر أصول السيدة إلهام لعائلة من مدينة نابلس في فلسطين، انتقلت للعيش في الكويت برفقة زوجها قبل أن تتنقل إلى العاصمة الأردنية عمان قبل سنوات.

لدى السيدة إلهام الراسخ والراحل فيصل الياسين ثلاثة أبناء وهم:

دينا الياسين: ولدت في 1967 للميلاد.

ولدت في 1967 للميلاد. رانيا الياسين: ولدت في 1970 للميلاد، واصبحت تعرف باسم رانيا العبدالله بعد زوجها من الملك عبد الله الثاني في 1993.

ولدت في 1970 للميلاد، واصبحت تعرف باسم رانيا العبدالله بعد زوجها من الملك عبد الله الثاني في 1993. مجدي الياسين: ولد في 1971 للميلاد.

من هو زوج إلهام الراسخ

تزوجت السيدة إلهام الراسخ من الدكتور فيصل صدقي الياسين، الذي تنحدرأصوله لعائلة من مدينة طولكرم.

توفي السيد الياسين يوم الجمعة 27 أيار حزيران من عام 2023 للميلاد.