"بلوغر" سعودي يتهجم على الكويت وشعبها.. "أنتم الحلقة الأضعف"

أثار أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية جدلًا عارمًا بعد تهجمه على الكويت وشعبها خلال بث حي ومباشر كان يقوم به عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وقال السعودي مطلق السلطان في البثّ ردًا على أحد المعلقين إن حيّ (قرطبة) الذي يعيش فيه بالعاصمة السعودية الرياض أكبر من الكويت.

وأضاف لمنتقديه الكويتيين: "أنا آجي الكويت وأحط اصابعي في عينك أنت وإياه".

واتهم مطلق السلطان الكويت بانتشار الدعارة فيها وأن نصف مشاهير الكويت يذهبون للسعودية لمشاهدة حفلات الترفيه. (وفق زعمه)

وقال: "نريد ديسكوهات ومطربين يغنون في مطاعمنا بالسعودية، فنحن حينما قررنا هذه الفعاليات نفذناها أمام العالم"، في إشارةٍ إلى فعاليات هيئة الترفيه السعودية.

وأثارت تصريحات مطلق حفيظة الكويتيين الذين طالبوا بضرورة محاسبته، عبر وسم "#الرقاصه_يتهجم_علي_الكويت"؛ لأنّه مشهور بنشر مقاطع يقوم فيها بالرقص عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك".

#الرقاصه_يتهجم_علي_الكويت

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اذا كنت ناسي ماضيك يالرقاصه ... اذكرك 👍🏻

. pic.twitter.com/XisP0T1GSK — FAISAL A ALHAJRI 🇰🇼 (@kuwaity_freedom) February 1, 2020

وتفاعل آلاف المغردين مع الوسم، في حين أعاد البعض نشر مقطع فيديو لمطلق قال خلاله إن بداية شهرته كانت في الكويت.

#الرقاصه_يتهجم_علي_الكويت

الراقصه المتشبه بالنساء تجردت من رجولتك بمقاطع كثيره وتجردت من كرامتك بسبب الشهره والان تتجرد من اخلاقك وتغلط على الكويت ،هني نقولك الكويت خط احمر يا رقاصه انت كفوك الهز وتقليد البنات خلك بمستنقعك لا تعطي نفسك قيمه اكبر من انك رقاصه، وفيفي عبده احسن منك pic.twitter.com/HSHy1ijTRe — نواف العنزي (@al3nze965) February 1, 2020

يقول بداية شهرتي بالكويت والحين يتهجم على الكويت والكويتيين صدق من قال :



إن أنت أكرمت الكريم ملكته

وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا !!#الرقاصه_يتهجم_على_الكويت pic.twitter.com/FZAFfqqWMw — َ (@Berqawi3) February 1, 2020

وعلى الجهة المقابلة، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع التدوين "تويتر" وسم/هاشتاغ بعنوان: "#كلنا_مطلق" من محبيه دعمًا له بعد تعرضه لهجومٍ لاذع من المغردين بعد حديثه بسخرية عن الكويت وشعبها.

#كلنا_مطلق_السلطان



والله انه كفو يتهجمون ويتعدون علينا واذا ردينا قامو ينابحون — ran.. (@ssdfghjd) February 3, 2020

ونعم فيك فعلا مشينا وسلكنا لهم بما فيه الكفاية #كلنا_مطلق_السلطان — رهف (@rahaf6769) February 3, 2020

وأشار مؤيدو مطلق الى أن تعليقات بعض المتابعين له عبر البث المباشر كانت السبب الذي دفعه للإدلاء بهذه العبارات المسيئة، وبأن كلامه جاء دفاعًا عن بلاده والتغييرات التي تشهدها في الآونة الأخيرة.

رد مطلق السلطان

وبعد ساعات من اللغط الكبير الذي أحدثه فيديو مطلق المسيء للكويت، غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قائلًا: " بس بقول كلمة حق ولا واحد من كتب او سجل ضغاطه او جلده حرك فيني شعره للأمانه صاير مستواكم ضعيف فضغاط أو الجلد عشان كذا وربي ماقدرت ارد ماحد نرفزني لذالك شدو حيلكم نبي مواهب بس ملاحظة عن تلفيق يعني تصنعون سناريوهات ترا أنتم الحلقه الأضعف "كلامي موجه لبعض المرتزقه".

بس بقول كلمة حق ولا واحد من كتب او سجل ضغاطه او جلده حرك فيني شعره للامانه صاير مستواكم ضعيف فضغاط او الجلد عشان كذا وربي ماقدرت ارد ماحد نرفزني لذالك شدو حيلكم نبي مواهب بس ملاحظة عن تلفيق يعني تصنعون سناريوهات ترا انتم الحلقه الاضعف "كلامي موجه لبعض المرتزقه" — مطلق السلطان (@mutlaq_alsultan) February 3, 2020

من هو مطلق السلطان

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درس "التسويق" في الولايات المتحدة الأمريكية، عرفه الشارع السعودي بعد نشره فيديوهات عبر تطبيق "ميوزكلي" (تيك توك سابقًا) يقوم فيها بتقليد الحركات المصرية الشعبية.

كانت بدايات مطلق في عالم السوشال ميديا عام 2015 حين بدأ بتقديم فيديوهات كوميدية يستخدم فيها تقنية الـ"ليبسينغ" أي تحريك الشفاه على الصوت الأصلي، وبعدها انتقل الى تقليد الشخصيات الكوميدية المعروفة.

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