"بلوغر" مصرية تتزوج زوج صديقتها.. وتبرر: "لست خطافة رجالة"

أثارت المدونة و"بلوغر" من مصر تدعى "نعمة حسنين" جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها الزواج من زوج صديقتها حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل".

وبدأت القصة حين نشرت نعمة صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" صورًا من حفل زفافها من زوج صديقتها سيد القاضي مؤكدة أن الزواج تم بموافقة الأطراف الثلاثة: هي وزوجها وصديقتها، ونفت عن نفسها أن تكون (خطافة رجالة كما يقولون)، حسبما اتهمها رواد سوشيال ميديا.

وأضافت: "مخطفتوش، النصيب جمعنا عشان نكون عيلة قمر وتاخد حسنات، وبنتفرج على كومنتاتكوا وميتين من الضحك".

فيما شكك القسم الآخر بحقيقة الخبر، وأن الزوجتين لم تكونا صديقتين من البداية وتعرفا بسبب زواجه من نعمة، وعلاقتهما توطدت بعد ذلك، وتقبلت زوجته الأولى الوضع وشاركتهما الزوجة الثانية نفس المنزل.

من جانبها، شاركت نعمة بصورة تجمعها بزوجها وضرتها، قائلة: "عيلتي التانية، أسماء مكانتش صحبتي بس لما الموضوع حصل بقينا اكتر من أخوات".

في حين قالت الزوجة الأولى إنها لا تنفي أنها كأي امرأة في البداية لم تتقبل الأمر، لكنها في النهاية طبقت الشرع، حتى إن زوجها أصبح بعد زواجه بأخرى أكثر لطفًا واهتمامًا.

لكن شادي خرج ليبرئ نفسه قائلاً: "كانت حب عمري.. أنا متزوج على سُنة الله ورسوله، ولم أرتكب جرمًا".

يذكر أن نعمة حسنين تبلغ من العمر 24 عامًا، ودرست بجامعة أكتوبر وبدأت مشوارها منذ أكثر من 3 سنوات على تطبيقات الفيديو "ميوزكلي" والذي أصبح تطبيق "تيك توك" الحالي.

وبجولة على حسابات نعمة على مواقع التواصل الاجتماعي اتضح بأنها تقدم محتوى ديني.

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