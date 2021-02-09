بملابس سباحة نسائية.. متهور يقتحم الملعب ويوقف مباراة الـ"سوبر بول"

في الربع الرابع من المباراة النهائية في موسم كرة القدم الأميركية "سوبر بول-Super Bowl"، كسر "معجب" الرتابة عن طريق تجاوز الأمن بطريقة ما وإيجاد طريقه للركض عبر الميدان بملابس سباحة نسائية وردية اللون.

وجاب الرجل الملعب ركضًا و لحقته قوى الامن لمحاولة ايقافه التي نجحت لكن بعد أن طاف بالملعب عدة مرات هربًا منهم.

ولوحظت كتابة غريبة على زي السباحة اتضحت لاحقًا أنها إعلان لموقع اباحي، وبأن الهدف من تصرفه هو لفت الأنظار والترويج للموقع.

وبعدها غرد الرجل عبر حساب الموقع على "تويتر" بأنه هو مالك الموقع الاباحي وبأنه قام بهذا الفعل عدة مرات في السابق، لكن هذه المرة كان يرغب بالاحتفال بمناسبة وصول عدد متابعيه على "تويتر" الى 620 ألف شخص.

AUDIO: A fan ran onto the field at #SuperBowl @Kevinharlan & @kurt13warner had the call.



It was great. pic.twitter.com/sKAQqrIpfb — Westwood One Sports (@westwood1sports) February 8, 2021

وكشفت وسائل إعلام عالمية بأن مقتحم الملعب وصاحب الموقع هو اليوتيوبر الروسي "ڤيتالي زدوروڤتسكي".

وردًا على موقع TMZ، الذي وصف ما قام به اليوتيوبر الروسي بـ"الأبله"، أجاب زدوروڤتسكي: "لقد حظيت باهتمام أكبر منكم في 30 ثانية".

يذكر أن "زدوروڤتسكي" هو نفس الرجل الذي ركض في الملعب خلال اللعبة 5 من بطولة العالم 2017 بين Astros و Dodgers في Minute Maid Park. كما ركض إلى الملعب خلال نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين 2014.

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