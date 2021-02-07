احتفاءً بقرب وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.. جزيرة ياس تضيء باللون الأحمر

أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، معالمها السياحية باللون الأحمر احتفاءً بقرب وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، والمقرر بتاريخ 9 فبراير الجاري.

ومع وصول مسبار الأمل إلى وجهته في رحلته التي استمرت لمدة سبعة أشهر وعلى طول 493 مليون كيلومترًا، تواكب جزيرة ياس هذا الحدث الاستثنائي بتحويل مناطق الجذب الرئيسية في الجزيرة إلى اللون القرمزي بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و"كلايم أبوظبي"، وفنادق ياس بلازا، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلة مسبار الأمل انطلقت إلى المريخ في يوليو 2020، حيث ستعمل المركبة الفضائية غير المأهولة بعد انتهاء رحلتها التي استغرقت سبعة أشهر، على استكشاف الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وذلك لمدة سنة مريخية كاملة، والتي تبلغ بحسابات الأرض 687 يومًا.

لمحة حول جزيرة ياس

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نموًا على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغ مساحتها 25 كيلومتر مربع، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة هي عالم وارنر براذرز أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي، وكذلك "كلايم أبوظبي" المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الفريد على جزيرة ياس، وحلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا، وملعب "ياس لينكس" للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي. وتضم الجزيرة أكثر من 160 مطعماً ومقهى، وسبعة فنادق، وكذلك قاعات ومسارح داخلية وخارجية، جميعها مزودة بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.

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