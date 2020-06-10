بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. لبنان يتصدر قائمة موسوعة "غينيس" بأكبر موزاييك

نجحت الناشطة الاجتماعية والبيئية اللبنانية كارولين شبطيني مجددًا في تحقيق هدفها وكسر رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس" بأكبر موزاييك على شكل هلال عملت عليها في شهر رمضان بعد شجرة الميلاد المجيد لتتوج "لبنان العيش المشترك في الأفعال كما في الأقوال".

وقالت شبطيني بعد الحصول على الرقم القياسي من ممثلي "غينيس" أنه في غضون 200 ساعة استطاعت بالرغم من كل الظروف الصعبة من "كورونا" ووضع اقتصادي وطقس معاكس، من رسم أكبر مساحة موزييك، في منطقتها مزيارة في قضاء زغرتا.

وأضافت: "إن هذه اللوحة مؤلفة من 500 ألف سدادة بلاستيكية وتصل الى 94,196 مترًا مكعبا وذلك على شكل هلال رمضاني".

وعبرت عن فرحتها لكسر مرة جديدة الرقم القياسي في غينيس وهذه المرة لليابان والفوز بلقب أكبر موزييك بالعالم وتتوج لبنان في العالمية وتعطيه صورته الجميلة الحقيقية.

وكانت شبطيني قد قامت بمبادرة خلال شهر الميلاد المجيد ونجحت بكسر الأرقام القياسية في موسوعة "غينيس" من خلال اكبر شجرة مؤلفة من نحو 130 ألف قنينة بلاستيكية.

وأشارت شبطيني الى أن Green Community ساعدتها في تحقيق حلمها، وستعود هذه السدادات الى جمعية Kids First التي تعنى بالإهتمام بالأطفال الذين يحاربون السرطان وذلك لتأمين علاجاتهم.

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