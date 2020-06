بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. لبنان يتصدر قائمة موسوعة "غينيس" بأكبر موزاييك

شو حلو انو باليوم العالمي للبيئة وبهالمشروع البيئي بإيمتياز بدي إعلن انو رسمياً انا كارولين شبطيني من بلدة مزيارة الشمالية دخلت انا وبلدي لبنان وبلدتي مزيارة وكل حدا ساهم معي بهالمشروع معنوياً أو عالأرض "موسوعة غينيس للأرقام القياسية" عن أكبر تحفة فنية "هلال" مصنوعة من أغطية قناني بلاستيكية قابلة للتدوير. ‎مش رح إقدر عَبِر ولا رح لاقي كلام يعَبِر عن شكري وامتناني لكل انسان ساعدني ولو حتى بتجميع طبقة وحدة من هالطبقات يللي ساهمت بتشكيل هالهلال يللي رسمياً هلق صار الأكبر عالمياً ‎ما فيي ما اتشكر المغتربين يللي دعموني من برا لبنان وقتا كان فيهن يبعتولي الطبقات... ما فيي ما اتشكر الناس يللي دعمتني على مواقع التواصل ولو حتى بكلمة... ما فيي ما اتشكر كل يللي جرب وما قدر نظراً للظروف يللي كانت معاكستنا... ما فيي ما اتشكر ربي يللي عطاني القوة اني كمل هالهلال... ما في ما اتشكر بنتي صوفي يللي منا كنت استوحي القوة تكمل ويللي بهديا هالتحفة وهالشهادة... ما فيي ما اتشكر يللي ساعدوني بآخر كم يوم رغم كل الحواجز والعوائق يللي واجهتهن قدروا يوصلوا ويحطوا ايدهن معي لقدرت خَلِصْ... وما فيي ما اتشكر كل حدا يمكن ناسيي اذكروا ولو بكلمة صغيرة بس اعذروني لأن على قد ما الفرحة غامرتني على قد ما انا فخورة انو قدرت وصل اسم بلدي لبنان بالعالي بظل هالظروف يللي عم نمرق فيها. . . #جمعوها_ماتكبوها #GuinnessWorldRecord #lebanon #beirut #dubai #uae #womenempowerment #women #japan

