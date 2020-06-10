بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. لبنان يتصدر قائمة موسوعة "غينيس" بأكبر موزاييك

نجحت الناشطة الاجتماعية والبيئية اللبنانية كارولين شبطيني مجددًا في تحقيق هدفها وكسر رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس" بأكبر موزاييك على شكل هلال عملت عليها في شهر رمضان بعد شجرة الميلاد المجيد لتتوج "لبنان العيش المشترك في الأفعال كما في الأقوال".
وقالت شبطيني بعد الحصول على الرقم القياسي من ممثلي "غينيس" أنه في غضون 200 ساعة استطاعت بالرغم من كل الظروف الصعبة من "كورونا" ووضع اقتصادي وطقس معاكس، من رسم أكبر مساحة موزييك، في منطقتها مزيارة في قضاء زغرتا.
شو حلو انو باليوم العالمي للبيئة وبهالمشروع البيئي بإيمتياز بدي إعلن انو رسمياً انا كارولين شبطيني من بلدة مزيارة الشمالية دخلت انا وبلدي لبنان وبلدتي مزيارة وكل حدا ساهم معي بهالمشروع معنوياً أو عالأرض "موسوعة غينيس للأرقام القياسية" عن أكبر تحفة فنية "هلال" مصنوعة من أغطية قناني بلاستيكية قابلة للتدوير. مش رح إقدر عَبِر ولا رح لاقي كلام يعَبِر عن شكري وامتناني لكل انسان ساعدني ولو حتى بتجميع طبقة وحدة من هالطبقات يللي ساهمت بتشكيل هالهلال يللي رسمياً هلق صار الأكبر عالمياً ما فيي ما اتشكر المغتربين يللي دعموني من برا لبنان وقتا كان فيهن يبعتولي الطبقات... ما فيي ما اتشكر الناس يللي دعمتني على مواقع التواصل ولو حتى بكلمة... ما فيي ما اتشكر كل يللي جرب وما قدر نظراً للظروف يللي كانت معاكستنا... ما فيي ما اتشكر ربي يللي عطاني القوة اني كمل هالهلال... ما في ما اتشكر بنتي صوفي يللي منا كنت استوحي القوة تكمل ويللي بهديا هالتحفة وهالشهادة... ما فيي ما اتشكر يللي ساعدوني بآخر كم يوم رغم كل الحواجز والعوائق يللي واجهتهن قدروا يوصلوا ويحطوا ايدهن معي لقدرت خَلِصْ... وما فيي ما اتشكر كل حدا يمكن ناسيي اذكروا ولو بكلمة صغيرة بس اعذروني لأن على قد ما الفرحة غامرتني على قد ما انا فخورة انو قدرت وصل اسم بلدي لبنان بالعالي بظل هالظروف يللي عم نمرق فيها. . . #جمعوها_ماتكبوها #GuinnessWorldRecord #lebanon #beirut #dubai #uae #womenempowerment #women #japan
وأضافت: "إن هذه اللوحة مؤلفة من 500 ألف سدادة بلاستيكية وتصل الى 94,196 مترًا مكعبا وذلك على شكل هلال رمضاني".
وعبرت عن فرحتها لكسر مرة جديدة الرقم القياسي في غينيس وهذه المرة لليابان والفوز بلقب أكبر موزييك بالعالم وتتوج لبنان في العالمية وتعطيه صورته الجميلة الحقيقية.
وكانت شبطيني قد قامت بمبادرة خلال شهر الميلاد المجيد ونجحت بكسر الأرقام القياسية في موسوعة "غينيس" من خلال اكبر شجرة مؤلفة من نحو 130 ألف قنينة بلاستيكية.
وأشارت شبطيني الى أن Green Community ساعدتها في تحقيق حلمها، وستعود هذه السدادات الى جمعية Kids First التي تعنى بالإهتمام بالأطفال الذين يحاربون السرطان وذلك لتأمين علاجاتهم.
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