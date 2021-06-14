بنكهة الأناناس والشوكولاتة.. كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي "كورونا"

على الرغم من تخفيف قيود "كورونا" في العديد من البلدان حول العالم، إلا أن تدابير السلامة مثل ارتداء الكمامات الطبية لا تزال مفروضة في العديد منها خاصة في الدول الآسيوية.

وعندما يتعلق الأمر بإدخال "المرح" في صناعة الكمامات الطبية، فما أفضل من الكمامة التي تتيح لك تذوق النكهات المفضلة لديك طوال اليوم؟ كانت هذه فكرة ثلاثة طلاب يتذوقون طعمًا خاصًا يابانيًا يُعرف باسم خبز البطيخ - أو وعاء البطيخ - وقد توصلوا إلى فكرة أول كمامة للوجه صالح للأكل على الإطلاق.

ويتطلب تطبيق فكرة ما أحيانًا القليل من الجرأة، حيث تتميز الكمامة المصنوعة من "الخبز" بمنع نفاد الرذاذ الناتج عن السعال، وهو ما قد يسهم في الحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد، فضلًا عن توفير "الشعور بالسعادة" بفضل رائحته، وإمكانية تناوله كوجبة لذيذة.

وقام الشباب الياباني بابتكار القناع الصالح للأكل بالتعاون مع سلسلة مخابز طوكيو ميلون دي ميلون، مقابل أسعار متوسطة.

ويتم بيع 5 أقنعة مقابل 1800 ين (حوالي 16.40 دولارًا) حيث تم تصنيع الجزء الخلفي من خبز البطيخ خصيصًا ليناسب الأنف والفم مع الاستفادة من الملمس الناعم الخاص بالخبز.

وحول السبب الذي دفعهم لاختيار خبز البطيخ هو أن هذا الخبز يحظى بشعبية كبيرة في اليابان، وهو يجمع بين البريوش والبسكويت. يمكن أن يأتي بنكهات مختلفة، مثل الأناناس والشوكولاتة.

وقد تعتقد أن هذا القناع وسيلة للتحايل ولا تخدم أي غرض سوى إضحاك الناس، فأنت مخطئ، فقد اجتاز هذا القناع اختبارات الفعالية لمعهد أبحاث Unitika Garmentec، مما يعني نظريًا أنه كمامة فعّالة للوجه.