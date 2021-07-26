بن قاسم يصنع كعكة غريبة للخطوبة.. والجمهور: "عجزت أصفي نيتي"!

أحدث قالب حلوى صنعه الشيف السعودي الشهير "بن قاسم" ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لشكله الغريب والمستفز.

وبدأ الجدل حين نشر بن قاسم عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقالب الحلوى الذي صنعه ليلائم مناسبة حفل الخطوبة حيث وضع خاتم ألماسي على قلب أحمر صنعه على قمة القالب.

وبعد لحظات من نشر بن قاسم الصور، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق على تصميمه فمنهم من اعتبره "أنيق" و"جذاب" وصنع "بحب" فيما اعتبره القسم الآخر "غريب" و"مريب" و"مستفز".

وانهالت تعليقات المغردين على الصور حتى تصدر اسم بن قاسم قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية خلال الساعات الماضية.

بن قاسم خربها بأخر كيكه نسف كل شغله قبل ولا هذا شكل احد يسويه pic.twitter.com/jKNgiTB8G0 — ً‏ (@q0iiiu) July 25, 2021

وجاء من ضمن التعليقات: "إذا ما عرض عليك الزواج بكيكة بن قاسم سيبيه (اتركيه)".

اذا ما عرض عليك الزواج بكيكة بن قاسم سيبيه 🤣 pic.twitter.com/0e3MMyvmgL — raghad (@qraghad7) July 25, 2021

فيما شبه أحد المغردين كعكة بن قاسم بكعكة حفلات ختان الأطفال، وقال"الصراحة تصلح كيكة ختان مولود مو خطوبة بن قاسم هجت معه هه".

الصراحة تصلح كيكة ختان مولود مو خطوبة بن قاسم هجت معه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/cpvxsN5CKO — ili166 (@ili166) July 25, 2021

فيما كتب مغرد آخر: "عجزت اصفي نيتي ههههههههه".

هو كان حاب يقلد الشيف الفرنسي بس م زبطت معاه 😅 #بن_قاسم pic.twitter.com/mZVpk8VttQ — ♡𝙷𝙸𝙽𝙳 (@Jl12_xs) July 25, 2021

في حين ذهب قسم من المغردين إلى إرسال التهاني لـ"بن قاسم" بمناسبة خطوبته على الرغم من عدم إعلانه هذا النبأ.

الله يتمم عليكم كل خير ومبروك الملكه

وانا اخوك 🤍🤍



#بن_قاسم pic.twitter.com/Kb7zJ0N1J5 — S.A (@0040_man) July 24, 2021

من هو بن قاسم؟

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اسمه الأول عبدالرحمن، شاب في العقد الثالث من عمره، يسكن في مدينة الرياض، وترجع أصول عائلة بن قاسم إلى منطقة القصيم.

يذكر أن بن قاسم تلقى تدريبه على أيدي خبراء محنكين في فنون الطهي، ويعد بن قاسم أحد أهم المشاركين في برنامج الطبخ "توب شيف" صنف عبدالرحمن من ضمن أمهر الطهاة في المملكة العربية السعودية.

افكار بن قاسم المستقبلية

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يطمح عبدالرحمن بمواصلة مسيرته في الطهي وذلك بافتتاح موقع شخصي خاص به يشارك فيه طبخاته ومكوناتها، وتشير مصادر تخص مزمز أنه ينوي استثمار موهبته في مشاريع مستقبلية تدر عليه بالمال، وإضافة لذلك يعمل عبدالرحمن في مجال التسويق والإعلان عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات".

عائلة بن قاسم

عرف عن بن قاسم محبته لعائلته وقوة ترابطهم الأسري، تتكون عائلته من عدة إخوة وأخوات أشهرهم الإعلامي “بوقاتي” عبدالله بن قاسم الذي أشتهر في وقت سابق كطالب تسويق مبتعث بنشره يومياته في الولايات المتحدة الأمريكية، وما إن عاد حتى أفتتح شركته Ways للتسويق والدعاية والإعلان، ويحظى عبدالله أيضا منصب في قسم التسويق في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

عرف عنه تعلقه الشديد بوالدته وبره بها حيث أنها تعاني من مرض السكري ويشرف على نظامها الغذائي وفحوصاتها اليومية بنفسه.

بن قاسم وأولى خطواته في المطابخ العالمية الفرنسية

حضر عبدالرحمن عدة دورات في المطبخ الفرنسي لتعلم فنون الطهي، ومن المعروف أنه أحترف عمل الماكرون الفرنسي، ومما لا يخفى على الجميع أعد عبدالرحمن مأدبة مما لذ وطاب تميزت الأصناف بدمج الثقافة السعودية و فن المطبخ الفرنسي للملحقية السعودية في فرنسا ونالت على إعجاب العديد من الدبلوماسيين.

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