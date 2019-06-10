بواسطة فتاة حسناء.. عصابة لبنانية تستغل PUBG لتجنيد عناصر جدد

تمكنت قوى الأمن الداخلي في لبنان من كشف شبكة تجارة وترويج مخدرات محترفة تنشط عبر لعبة "PUBG" الشهيرة.

وقال مصدر مطلع أن الشبكة تضم فتاة تقوم باستدراج الشبان إلى منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وتجنيدهم لصالح تجار المخدرات في البقاع شرقي لبنان بغية القيام بترويجها في محافظتي الجنوب وجبل لبنان.

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وتابع المصدر: "ونتيجة التحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، تم اعتقال شخصين وضبط كمية من المخدرات داخل شقة سكنية في محلة عين الرمانة عبارة عن: 57 علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين و370 غ من مادة حشيشة الكيف".

وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي إلى أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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