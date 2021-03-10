بوباي روسيا المُزيف: نادم على حقن عضلاتي بالفازلين

كشف لاعب الفنون القتالية المختلطة الروسي "كيريل تيريشين"، والذي يطلق عليه لقب "بوباي روسيا"، عن ندمه الشديد لحقن مادة الفازلين في ذراعيه وتعريض حياته للخطر مقابل الحصول على مظهر رياضي قوي.

وقال الجندي السابق كيريل تيريشين لـ East2West News حول عضلاته المنتفخة: "عمري 24 عامًا فقط، وجهازي المناعي يتعامل حتى الآن مع هذا الالتهاب، لكنني حقًا لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك".

وأجرى "تيريشين"عملية حقن مادة الفازلين في عام 2019، لكن مقاس عضلاته الجديد لم يكن مهمًا كثيرًا في الحلبة، حيث خسر أمام خصمه يكبره بـ20 عامًا - في ثلاث دقائق فقط.

وبعد ذلك بوقت قصير، بدأ "تيريشين" يشكو من المشاكل التي تسببها الغرسات، ليبدأ بعدها رحلة العمليات الجراحية للتخلص من هذا الكابوس.

وقال: "ضخمت حجم عضلاتي عندما كان عمري 20 عامًا بسبب غبائي، لم افكر في العواقب".

وكانت "ألانا ماماي"، ناشطة بارزة ضد انتهاكات الجراحة التجميلية قد أقنعت "تيريشين" بالخضوع لعملية جراحية وإنقاذ حياته وإزالة الكتل السامة.

قال "تيريشين" إنه تُرك مع كتل صلبة من الهلام ونسيج "عضلي ميت" في العضلة ثلاثية الرؤوس.

وأردف يقول: "إنه محظوظ للغاية، حيث كان هناك أطباء على استعداد لعلاجه بعد أن أخبره الجراح دميتري ميلنيكوف أنه قد يموت إذا لم يتم إجراء عملية جراحية لذراعيه".

وقال: "ستكون أصعب عملية جراحية في العضلة ذات الرأسين، فالعصب المسؤول عن حساسية الذراعين موجود في الداخل، فإذا حدث شيء لهذا العصب لن أستطيع تحريك ذراعي. أنا قلق حقًا بشأن هذا، أنا خائف جدًا ... كان يجب أن أفكر في هذا مسبقًا".

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